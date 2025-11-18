В Тюмени арестован сотрудник Следственного комитета России

Руслана Магомедова отправили в СИЗО до 14 января 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени отправил сотрудника одного из местных управлений Следственного комитета России Руслана Магомедова в СИЗО до 14 января 2026 года. Об этом URA.RU без указания должности фигуранта сообщили в пресс-службе тюменских судов. Силовик проходит обвиняемым по ст. 159 УК РФ — мошенничество.

«Ленинский районный суд Тюмени избрал Руслану Магомедову меру пресечения в виде заключения под стражу. До 14 января 2026 года», — сообщили агентству в объединенной пресс-службе судов региона.

На этот же срок, до 14 января 2026 года, был отправлен под стражу мужчина, задержанный силовиками посреди оживленной дороги в Тюмени 14 ноября. Определенную известность в городе он получил осенью 2024 года. После того как кинул поднос в кассира кафе Tesla Burger из-за того, что тот продал ему гамбургер со свининой.

«Тюменец обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 — посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы», — рассказал источник агентства, близкий к правоохранительным структурам.