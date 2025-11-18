Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюмени восстановят историческое здание XX века

Суд обязал владельца восстановить исторический дом в Тюмени на улице Казанской
18 ноября 2025 в 09:51
Здание было построено в XX веке

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени собственник исторического дома будет обязан его отреставрировать. Данную информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

«Суд удовлетворил требования Комитета в полном объеме. Собственнику объекта предписано в течение 12 месяцев разработать проектную документацию для проведения первичных работ по сохранению объекта», — пояснили в ведомстве. 

Здание находится по адресу улица Казанская, 41. Оно было признано объектом культурного наследия Тюменской области в 2005 году, а построено в XX веке.

Тюменские власти подали иск к владельцу старинного дома. Суд удовлетворил требования департамента, в связи с чем собственник будет обязан восстановить облик здания и в течение 36 месяцев согласовать работы с комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Помимо дела о реставрации исторического дома на улице Казанской, рассматривается дело о сносе долгостроя на улице 50 лет ВЛКСМ. Срок проведения судебной экспертизы по долгострою продлили до 15 января 2026 года.

