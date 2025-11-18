В Тюмени восстановят историческое здание XX века

Здание было построено в XX веке Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени собственник исторического дома будет обязан его отреставрировать. Данную информацию URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

«Суд удовлетворил требования Комитета в полном объеме. Собственнику объекта предписано в течение 12 месяцев разработать проектную документацию для проведения первичных работ по сохранению объекта», — пояснили в ведомстве.

Здание находится по адресу улица Казанская, 41. Оно было признано объектом культурного наследия Тюменской области в 2005 году, а построено в XX веке.

