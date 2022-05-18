Курганцам звонят по ночам и требуют погасить фейковые долги

19 мая 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Курганцам начали звонить ночью с требованием погасить несуществующие долги Фото: Александр Мамаев © URA.RU Представители компании «Чистый город», которая занимается вывозом мусора и отходов в Курганской области, звонили ночью клиентам с требованием погасить несуществующие долги. Об этом возмущенные курганцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Зачем вы звоните по ночам тем, у кого нет долгов за мусор? В час ночи от вас был очередной звонок. Вы разбудили мне грудного ребенка. Не надо только говорить, что был сбой в программе. Это ваша вечная отговорка. Вы так любите подавать на людей в суд за то, что они не платят за мусор. Думаю, что уже скоро люди начнут подавать в суд на вас из-за ваших ночных звонков», — написал анонимный пользователь в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом многие курганцы отметили, что им также поступали ночные звонки. «Мне тоже звонили, не могла уснуть до утра, была мысль сходить в прокуратуру и написать заявление на эту компанию», — пожаловалась пользователь Елена Власова. «Я пенсионерка, сплю плохо. Звонили мне в час ночи. У меня тоже нет долгов. Это уже не первый раз. Звонила в компанию, там меня чуть ли не послали на три буквы», — добавила Галина Бутакова. В мусорной компании прокомментировали ситуацию с ночными звонками. «Из-за технического сбоя в ночь с 18 на 19 мая и ранним утром ряд потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО в Курганской области получили автоматический звонок, сообщающий о необходимости погасить существующую задолженность. Мы приносим извинения за произошедший инцидент и доставленные неудобства», — прояснил ситуацию представитель компании «Чистый город» в комментариях.

Представители компании «Чистый город», которая занимается вывозом мусора и отходов в Курганской области, звонили ночью клиентам с требованием погасить несуществующие долги. Об этом возмущенные курганцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Зачем вы звоните по ночам тем, у кого нет долгов за мусор? В час ночи от вас был очередной звонок. Вы разбудили мне грудного ребенка. Не надо только говорить, что был сбой в программе. Это ваша вечная отговорка. Вы так любите подавать на людей в суд за то, что они не платят за мусор. Думаю, что уже скоро люди начнут подавать в суд на вас из-за ваших ночных звонков», — написал анонимный пользователь в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом многие курганцы отметили, что им также поступали ночные звонки. «Мне тоже звонили, не могла уснуть до утра, была мысль сходить в прокуратуру и написать заявление на эту компанию», — пожаловалась пользователь Елена Власова. «Я пенсионерка, сплю плохо. Звонили мне в час ночи. У меня тоже нет долгов. Это уже не первый раз. Звонила в компанию, там меня чуть ли не послали на три буквы», — добавила Галина Бутакова. В мусорной компании прокомментировали ситуацию с ночными звонками. «Из-за технического сбоя в ночь с 18 на 19 мая и ранним утром ряд потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО в Курганской области получили автоматический звонок, сообщающий о необходимости погасить существующую задолженность. Мы приносим извинения за произошедший инцидент и доставленные неудобства», — прояснил ситуацию представитель компании «Чистый город» в комментариях.