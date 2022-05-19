В тюменском Доме культуры ищут директора на зарплату в 100 тысяч

20 мая 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В тюменском ДК «Нефтяник» объявили о поиске директора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени объявили поиск претендентов на должность директора ДК «Нефтяник». Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте Тюменского концертно-театрального объединения. На портале сервиса по поиску работы HeadHunter указано, что руководителю тюменского Дома культуры обещают платить от 60 до 100 тыс. рублей ежемесячно. «Государственное автономное учреждение культуры „Тюменское концертно-театральное объединение“ приглашает на работу руководителя (Директор структурного подразделения ДК „Нефтяник“ им. В.И. Муравленко Тюменского концертно-театрального объединения)», — указано в объявлении о вакансии. Оно размещено на официальном сайте ТКТО. Там добавили, что ищут на должность директора ДК «Нефтяник» специалиста, готового принять на себя ответственность за развитие команды из 65 человек. Кандидаты обязательно должны иметь высшее образование и стаж работы в области культуры не менее 5 лет (или от 3 лет практического опыта руководства любой другой организацией). На сайте HeadHunter указано, что успешному кандидату на должность директора ДК «Нефтяник» будет предложена зарплата от 60 до 100 тыс. рублей.

В Тюмени объявили поиск претендентов на должность директора ДК «Нефтяник». Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте Тюменского концертно-театрального объединения. На портале сервиса по поиску работы HeadHunter указано, что руководителю тюменского Дома культуры обещают платить от 60 до 100 тыс. рублей ежемесячно. «Государственное автономное учреждение культуры „Тюменское концертно-театральное объединение“ приглашает на работу руководителя (Директор структурного подразделения ДК „Нефтяник“ им. В.И. Муравленко Тюменского концертно-театрального объединения)», — указано в объявлении о вакансии. Оно размещено на официальном сайте ТКТО. Там добавили, что ищут на должность директора ДК «Нефтяник» специалиста, готового принять на себя ответственность за развитие команды из 65 человек. Кандидаты обязательно должны иметь высшее образование и стаж работы в области культуры не менее 5 лет (или от 3 лет практического опыта руководства любой другой организацией). На сайте HeadHunter указано, что успешному кандидату на должность директора ДК «Нефтяник» будет предложена зарплата от 60 до 100 тыс. рублей.