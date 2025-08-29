Дети блатных родителей и злые учителя: что не так с лучшими школами Тюмени

Рейтинговое агентство RAEX составило топ тюменских школ по конкурентоспособности выпускников. Именно после учебы в этих образовательных учреждениях бывшие школьники чаще всего поступают в лучшие вузы России. Подобные лавры уже многое говорят о школах, попавших на пять первых позиций, однако все ли в них так гладко? URA.RU изучило отзывы о лидерах списка и подготовило подборку не самых лестных из них.
Физико-математическая школа
Учреждение работает с 2015 года. Попасть в него просто так нельзя, сначала нужно успешно сдать экзамены. Современные лаборатории и высокий уровень преподавания позволяют детям изучать такие направления, как, к примеру, биоинженерия и нейропилотирование. Все ученики получают бесплатное трехразовое горячее питание, а те, кому это необходимо, могут жить в общежитии при школе.
Среди плюсов тюменцы отмечают мастерство учителей, красивые интерьеры, вкусную еду и интересные дополнительные занятия. Негативных отзывов практически нет, а те, что встречаются, датированы прошлыми годами.
«До приемной вообще невозможно дозвониться», — написала Марина Непомнящих на сервисе «Дубльгис».
“Школа такое себе. Никому не советую. Если вам конечно не нужно свободное время и самоуважение, то можете спокойно идти туда”, — отметил Ярик.
«Все хуже и хуже. Уровень преподавания падает все ниже. Учителя раздраженные и злые», — высказалась пользователь «Перфекционистка» на «Яндекс Картах».
Гимназия ТюмГУ
Учреждение входит в состав Тюменского государственного университета. В нем обучают ребят из 10-11 классов.
Чтобы стать учеником гимназии нужно сдать вступительные экзамены. Также вес имеют награды, которые ребенок завоевал ранее. Обучают детей по четырем профилям: технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и естественно-научному.
Тюменцы хвалят учителей, уровень подготовки гимназистов к ЕГЭ, а также широкий круг развлекательных мероприятий и активностей. Но есть и ложка дегтя, впрочем, большинство отзывов от 2024 года и старше.
“Обучение очень дорогое и не стоит заявленной суммы. Качество преподавание не на высоте. Было заявлено углубленное изучение английского языка, на самом деле обычная школьная программа. Очень пожалели, что пошли туда учиться”, — отмечает Юлия Симонова.
«Училась тут, выпустилась. Ерунда за большие деньги, одни понты и обещания. К ЕГЭ готовишься сам! Все высокие результаты — заслуга учеников и их репетиторов, никак не учителей», — высказалась Ксения.
Гимназия с углубленным изучением иностранных языков №21
Профильное учебное заведение славится своим уровнем преподавания английского, немецкого и французского. Учащиеся гимназии стабильно получают 100 баллов на ЕГЭ по языкам. А вот ругают учреждение за якобы излишнюю высокомерность и «избранность» учеников.
“Школа для детей богатых. Считается крутой в Тюмени. Но без финансов, думаю, туда нечего соваться. Есть отбор и очень много задают”, — пишет пользователь Nonovich Nonovin.
«Учатся 100% детей с репетиторами. Учителя сами говорят к ним идти, если есть проблема. Каждый год игра на выбывание, только кто-то проходит по оценкам, а кто-то по кумовству», — считает «Водитель Василий».
Гимназия имени Н.Д. Лицмана
Единственное учебное заведение в топ-5 по Тюменской области, которое находится не в столице региона. Гимназия расположена в Тобольске. Названа она в честь ее создателя и первого директора — заслуженного учителя России Николая Лицмана. Большой упор в учреждении делают на духовности и воспитании в детях нравственности, патриотизме. Здесь чтут русские традиции и обычаи. Что до негативных отзывов, то их немного.
«Само здание выглядит внешне как тюрьма. Внутри ничего (кроме одного коридора и библиотеки) не меняли наверное с момента создания этой школы», — пишет Qwerty.
«Ни один из моих гимназических одноклассников не добился никаких крутых результатов: либо менеджеры, либо в вечном поиске работы. Не вводите себя и своих детей в заблуждение! В гимназии имени Лицмана вы не найдете того, чего нет в обычной школе по месту жительства», — уверяет «Инкогнито 2275».
Гимназия российской культуры
Гимназия славится своими музыкальными достижениями. Также в ней есть свой театр, киностудия и спортивный клуб. Но имеются к учреждению и претензии.
“Худшая школа из трех, где я учился. Прославленное «индивидуальное» отношение учителей этой помойки к ученикам работает только по отношению к детишкам не простых родителей”, — написал Глеб Крупей.
«Ужасное расположение. Нет никакого доступа парковки, от слова совсем. Соседние дома ругаются, что к ним паркуются. Вечные пробки, особенно утрами, как на дорогах, так и во дворах», — отметила Натали М.
Ранее URA.RU писало, что тюменская физико-математическая школа попала в топ-5 среди всех образовательных учреждений страны. Их также оценивали по конкурентоспособности выпускников.
