Промышленное предприятие Самарской области пережило атаку ВСУ

В Сызрани утром была пресечена попытка атаки ВСУ на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал Федорищев в мессенджере Max. Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам. В экстренных ситуациях он порекомендовал звонить по номеру 112.
В ночь на 30 августа украинские дроны атаковали несколько регионов России, включая Курскую, Белгородскую, Херсонскую области и Ставропольский край. Временные ограничения были введены в аэропортах Самары, Сочи и Саратова. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев предупредил о возможной угрозе атак БПЛА. В Краснодаре обломки БПЛА повредили установку на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего произошел пожар площадью около 300 квадратных метров, пострадавших не было. Глава города Евгений Наумов призвал горожан оставаться дома из-за опасности. Подробнее — в материале URA.RU.
