Как будут работать и отдыхать учителя с 1 сентября

Минпросвещения: с 1 сентября учителям изменят нагрузку и систему оплаты труда
Нововведения в школах коснутся не только учеников, но и учителей
Нововведения в школах коснутся не только учеников, но и учителей
новость из сюжета
День знаний — 2025

Министерство просвещения и Министерство труда РФ разработали единые критерии начисления заработной платы учителей, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы ... работаем над тем, чтобы у нас были единые, понятные критерии начисления заработной платы, чтобы исключить дифференциацию. Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», — пояснил Кравцов «Парламентской газете». Какие еще изменения в работе учителей ожидаются в 1 сентября — в материале URA.RU.

Нормы рабочего времени за ставку

С 1 сентября учителей ждут изменения в рабочем процессе
С 1 сентября учителей ждут изменения в рабочем процессе


Согласно новому приказу Минпросвещения, продолжительность рабочей недели педагога за ставку будет варьироваться от 18 до 36 часов в зависимости от специализации. Например:

  • 36 часов — для профессорско-преподавательского состава, педагогов-психологов, старших воспитателей;
  • 30 часов — для инструкторов по физкультуре;
  • 25 часов — для воспитателей учеников с ОВЗ;
  • 18 часов — для педагогов дополнительного образования и тренеров.

Новые нормы призваны стандартизировать нагрузку и обеспечить прозрачность расчета зарплат. А новая система оплаты труда поможет молодым учителям лучше понимать свои будущие доходы.

Обед обязателен

Перерыв на обед (от 30 минут до 2 часов) для педагогов станет обязательным. В рабочее время он входить не будет. Рабочее время и отдых регламентируются внутренним трудовым распорядком организации с учетом законодательства и коллективного договора. 

Нагрузка уменьшится

Преподавательская нагрузка будет определяться исходя из продолжительности уроков — не больше 45 минут. Для учителей первых классов предусмотрен ступенчатый режим учебы:

  • в сентябре и октябре — по три урока в день по 35 минут каждый,
  • в ноябре и декабре — по четыре урока по 35 минут,
  • с января по май — по четыре урока, но по 40 минут, а не 45, как сейчас.

Что говорят эксперты

Новые нормы адаптированы к реалиям разных уровней образования и обеспечат качество учебного процесса. Так считает председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. «На практике именно эти нормы позволяют эффективно осуществлять образовательный процесс, использовать внеурочное время для подготовки к занятиям, проверки письменных работ учащихся, выполнения иных видов педагогической работы, обеспечивая качество образования», — сказала Солодилова.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года российские школы ждут значительные изменения в организации учебного процесса. Минпросвещения РФ утвердило ряд новых правил, которые коснутся расписания занятий, структуры учебного года, перечня обязательных предметов и учебников, а также порядка проведения торжественных мероприятий.

