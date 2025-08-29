Как будут работать и отдыхать учителя с 1 сентября

Министерство просвещения и Министерство труда РФ разработали единые критерии начисления заработной платы учителей, которые начнут действовать с 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Мы ... работаем над тем, чтобы у нас были единые, понятные критерии начисления заработной платы, чтобы исключить дифференциацию. Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», — пояснил Кравцов «Парламентской газете». Какие еще изменения в работе учителей ожидаются в 1 сентября — в материале URA.RU.
Нормы рабочего времени за ставку
Согласно новому приказу Минпросвещения, продолжительность рабочей недели педагога за ставку будет варьироваться от 18 до 36 часов в зависимости от специализации. Например:
- 36 часов — для профессорско-преподавательского состава, педагогов-психологов, старших воспитателей;
- 30 часов — для инструкторов по физкультуре;
- 25 часов — для воспитателей учеников с ОВЗ;
- 18 часов — для педагогов дополнительного образования и тренеров.
Новые нормы призваны стандартизировать нагрузку и обеспечить прозрачность расчета зарплат. А новая система оплаты труда поможет молодым учителям лучше понимать свои будущие доходы.
Обед обязателен
Перерыв на обед (от 30 минут до 2 часов) для педагогов станет обязательным. В рабочее время он входить не будет. Рабочее время и отдых регламентируются внутренним трудовым распорядком организации с учетом законодательства и коллективного договора.
Нагрузка уменьшится
Преподавательская нагрузка будет определяться исходя из продолжительности уроков — не больше 45 минут. Для учителей первых классов предусмотрен ступенчатый режим учебы:
- в сентябре и октябре — по три урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре и декабре — по четыре урока по 35 минут,
- с января по май — по четыре урока, но по 40 минут, а не 45, как сейчас.
Что говорят эксперты
Новые нормы адаптированы к реалиям разных уровней образования и обеспечат качество учебного процесса. Так считает председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. «На практике именно эти нормы позволяют эффективно осуществлять образовательный процесс, использовать внеурочное время для подготовки к занятиям, проверки письменных работ учащихся, выполнения иных видов педагогической работы, обеспечивая качество образования», — сказала Солодилова.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года российские школы ждут значительные изменения в организации учебного процесса. Минпросвещения РФ утвердило ряд новых правил, которые коснутся расписания занятий, структуры учебного года, перечня обязательных предметов и учебников, а также порядка проведения торжественных мероприятий.
