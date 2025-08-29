В Тюмени резко похолодает и будет лить дождь

Дождь будет лить до конца дня
В Тюмени 30 августа на протяжении всего дня ожидается облачная погода с продолжительным дождем. Днем воздух прогреется максимум до +18 градусов, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В субботу 30 августа на юге Тюменской области облачно. Ночью +7, +12, днем +13, +18 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь», — говорится на сайте ведомства.
Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 97%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!