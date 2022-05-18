Тюменцам ответили на жалобы из-за свинины в меню детсада

Жители Тюмени пожаловались на наличие свинины в меню детсада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родителям из Тюмени ответили на жалобы из-за наличия свинины в меню детского сада №39. Об этом URA.RU сообщили в дошкольном образовательном учреждении.

«Обращаем ваше внимание на то, что в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, установленной СанПин 2.3/2.4.3590-20, свинина не включена. В связи с чем, блюда из свинины не запрещены к приготовлению в дошкольных образовательных организациях и к употреблению воспитанниками», — рассказали URA.RU в детском саду №39.

Также в учреждении отметили, что в меню отсутствуют продукты, которые могут стать разносчиками инфекционных заболеваний. Детям, нуждающимся в лечебном и диетическом питании, специалисты составляют индивидуальный список блюд в соответствии с предоставленными назначениями лечащего врача. Иные основания составления личного меню, учитывающие вкусовые предпочтения и вероисповедания, отсутствуют.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев возмутило наличие свинины в меню детского сада №39. В соцсетях жители предположили, что такой продукт может вызвать аллергию или иные заболевания.