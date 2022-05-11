В тюменском детсаду родители возмутились наличием свинины в меню

Родители дошкольников возмутились наличием свинины в меню детского сада №39 города Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Тюмени возмутило наличие свинины в меню детского сада №39. Об этом он написал в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях паблика завязался спор.

«Уважаемые родители дошколят, хочу вас оповестить. В детском саду №39 г. Тюмени уже месяц как в питание детей включили свинину в чистом и смешанном виде. Могли бы хотя бы предупредить мусульман и аллергиков. Администрация скрывает и в меню не пишет наименование мяса», — сообщил автор анонимного поста, опубликованного в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом разразился спор. Одни горожане считают, что свинину в детском саду употреблять запрещено, и это может вызвать аллергию. «По санитарным нормам давать детям свинину в детских садах запрещено, существует множество медицинских аспектов данного ограничения. Нужно отметить, что свинина — это источник множества опасных заболеваний (трихинеллеза, свиного солитера, бруцеллеза, оспы и других)», — считает пользователь соцсети Индира Анваровна. «Не обязательно мусульмане. Есть дети, у которых белок вообще не усваивается или аллергия на свинину», — отмечает Алсу Зайнутдинова.

Другие участники спора уверены, что современные родители неправы, и второе меню есть для аллергиков. «Просто удивляешься некоторым современным родителям. То нельзя, другое нельзя! Вы сами своих детей делаете больными. Конечно, сосиски, колбаски, чипсы, вот это по вам. Лишь бы не готовить», — пишет Елена Тарасова. «У нас пишут в меню какое мясо, и, да, для „аллергиков“ всегда второе меню в раздевалке висит. Если вы его раньше не смотрели, то это уж, извините, ваша проблема», — уточняет Ирина Дружинина.

Оперативно получить комментарий в детском саду №39 города Тюмени не удалось. Направлен письменный запрос.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам