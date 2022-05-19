В Латвии намерены обходиться без российского газа

20 мая 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

В Латвии заявили, что возведут свои станции снабжения газом Фото: depositphotos.com новость из сюжета Газовый кризис в Европе Латвия намерена обходиться без российского газа. Об этом заявил глава МИД Эдгар Ринкевич. «Мы планируем возвести станции (снабжения — ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera. При этом он отметил, что спецоперацию на территории Украины «необходимо завершить как можно скорее». Ранее страна заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис сообщил, что сотрудничество будет восстановлено тогда, когда из Украины будут выведены российские войска, и будут полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Также в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».

Латвия намерена обходиться без российского газа. Об этом заявил глава МИД Эдгар Ринкевич. «Мы планируем возвести станции (снабжения — ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera. При этом он отметил, что спецоперацию на территории Украины «необходимо завершить как можно скорее». Ранее страна заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис сообщил, что сотрудничество будет восстановлено тогда, когда из Украины будут выведены российские войска, и будут полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Также в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».