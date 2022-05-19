19 мая 2022

В Латвии намерены обходиться без российского газа

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Клипарт depositphotos.com, флаг латвии
В Латвии заявили, что возведут свои станции снабжения газом Фото:
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Газовый кризис в Европе

Латвия намерена обходиться без российского газа. Об этом заявил глава МИД Эдгар Ринкевич.

«Мы планируем возвести станции (снабжения — ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera. При этом он отметил, что спецоперацию на территории Украины «необходимо завершить как можно скорее».

Ранее страна заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис сообщил, что сотрудничество будет восстановлено тогда, когда из Украины будут выведены российские войска, и будут полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Также в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».

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Латвия намерена обходиться без российского газа. Об этом заявил глава МИД Эдгар Ринкевич. «Мы планируем возвести станции (снабжения — ред.) газом и обходиться без российского газа», — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera. При этом он отметил, что спецоперацию на территории Украины «необходимо завершить как можно скорее». Ранее страна заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис сообщил, что сотрудничество будет восстановлено тогда, когда из Украины будут выведены российские войска, и будут полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Также в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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