Латвия разорвала культурные отношения с Россией

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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, подпись документов, гибдд, руки
Соглашение о сотрудничестве между странами в области культуры действовало с марта 2002 года Фото:

Латвия заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Такое заявление сделал министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис.

«Мы полностью приостановили любое сотрудничество до момента, когда из Украины будут выведены российские войска. И полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — его заявление приводит латвийский новостной портал Delfi (Роскомнадзор ограничил доступ к литовскому и латвийскому сайту издания).

Само соглашение о сотрудничестве между странами в области культуры действовало с марта 2002 года. Ранее в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих, отмечает телеканал 360. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».

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Латвия заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Такое заявление сделал министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис. «Мы полностью приостановили любое сотрудничество до момента, когда из Украины будут выведены российские войска. И полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — его заявление приводит латвийский новостной портал Delfi (Роскомнадзор ограничил доступ к литовскому и латвийскому сайту издания). Само соглашение о сотрудничестве между странами в области культуры действовало с марта 2002 года. Ранее в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих, отмечает телеканал 360. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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