Латвия разорвала культурные отношения с Россией

17 мая 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Соглашение о сотрудничестве между странами в области культуры действовало с марта 2002 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Латвия заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Такое заявление сделал министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис. «Мы полностью приостановили любое сотрудничество до момента, когда из Украины будут выведены российские войска. И полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — его заявление приводит латвийский новостной портал Delfi (Роскомнадзор ограничил доступ к литовскому и латвийскому сайту издания). Само соглашение о сотрудничестве между странами в области культуры действовало с марта 2002 года. Ранее в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих, отмечает телеканал 360. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».

Латвия заявила о разрыве культурного соглашения с Россией. Такое заявление сделал министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис. «Мы полностью приостановили любое сотрудничество до момента, когда из Украины будут выведены российские войска. И полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — его заявление приводит латвийский новостной портал Delfi (Роскомнадзор ограничил доступ к литовскому и латвийскому сайту издания). Само соглашение о сотрудничестве между странами в области культуры действовало с марта 2002 года. Ранее в Латвии запретили праздновать День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих, отмечает телеканал 360. Цветы у памятника, которые принесли жители Риги в этот день, убирали бульдозером. Позже власти страны разрешили снос памятника освободителям Риги, передает деловое издание «Взгляд». Президент страны называл памятник «объектом российской пропаганды».