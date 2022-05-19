После нападения на пермский вуз возбудили новое уголовное дело

В отношении ректора университета возбудили уголовное дело после нападения (архивное фото) Фото: Ася Бронникова © URA.RU

После нападения Тимура Бекмансурова на Пермский университет (ПГНИУ) Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении руководства вуза. Им предъявляют обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сообщает «Коммерсантъ Прикамье».

«В ходе разбирательства с обстоятельствами побоища, которое в прошлом году в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) устроил Тимур Бекмансуров, застреливший шесть человек и ранивший еще более двадцати, СКР возбудил дело в отношении руководителей вуза», — указано в сообщении, со ссылкой на собственный источник.

Ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, первого проректора Павла Блуся, а также зампреда антикоррупционной комиссии университета Михаила Мухачева обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в вузе. Также за халатность обвинения предъявлены сотруднице Росгвардии Наталье Головановой.

В информации пояснили, что речь идет о плохой организации охраны университета и проблемах с работой системы оповещения. Знакомые с ситуацией источники и свидетели происшествия рассказали «Ъ», что не слышали сигнализации во время стрельбы. В университете от комментариев отказались, уточнили в информации.

Стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Ее устроил студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров. В результате шесть человек погибли. Бекмансуров признан вменяемым, свою вину он признал.