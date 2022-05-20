62% опрошенных скорее довольны общественным транспортом в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Более половины россиян довольны общественным транспортом, при этом не боится влияния санкций на него — половина опрошенных. Опрос на эту тему провел Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.

«62% всех опрошенных скорее удовлетворены работой общественного транспорта. 47% уверены, что санкции никак не повлияют на качество его работы», — говорится в пресс-релизе центра социсследований, который есть в распоряжении URA.RU.

Сообщается также, что за последние три месяца граждан, которые удовлетворены качеством услуг в транспорте, стало больше. «Из всех опрошенных 12% россиян отмечают улучшения в работе», — отмечается в исследовании.

Вместе с тем, опрошенные опасаются, что в России могут быть проблемы с качеством авиаперевозок. «Более всего опрошенные беспокоятся за качество авиасообщения, санкционные проблемы коснутся в первую очередь самолетов: так считают 38% россиян», — сообщается в пресс-релизе.

В телефонном опросе участвовали 1600 респондентов. Выборка производилась по полу, возрасту, территории проживания граждан. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Страны Европы, а также США ввели жесткие санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Ограничения коснулись и авиаотрасли РФ. Иностранные компании потребовали расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Также был введен запрет на пересечение европейского воздушного пространства российскими самолетами. В ответ РФ закрыла свое небо для западных авиакомпаний. Кроме того, в Минпромторге заявили, что в РФ будут производить детали для оставшихся в стране иностранных самолетов.

Скриншот с пресс-релиза Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ