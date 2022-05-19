19 мая 2022
18 мая 2022

В ХМАО открылись магазины House и Cropp, закрытые из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины польской сети LPP Group. Челябинск, торговля, одежда, бренд, магазин, бутик, cropp, трк алмаз, кропп
В ХМАО открылись магазины польской сети LPP Group, закрытые из-за санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польской сети LPP Group, которые были временно закрыты из-за санкций. Объявление об открытии магазинов опубликовали торговые центры.

«Магазины Cropp, House, Reserved и Mohito снова открыты», — сказано в telegram-канала торгового центра «Аура» в Сургуте. Магазин Sinsay также был открыт в другом торговом центре города — «Сити Молл». График работы магазинов не изменился.

Открытие магазинов связано с тем, что LPP объявил о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. На официальном сайте компании сказано, что покупатель не получил права на использование товарных знаков брендов одежды, но получил право продажи всех товаров.

Временное закрытие магазинов связано с западными санкциями, последовавшими после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на территории Украины 24 февраля. Наряду с LPP Group, об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
Подписаться
В торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польской сети LPP Group, которые были временно закрыты из-за санкций. Объявление об открытии магазинов опубликовали торговые центры. «Магазины Cropp, House, Reserved и Mohito снова открыты», — сказано в telegram-канала торгового центра «Аура» в Сургуте. Магазин Sinsay также был открыт в другом торговом центре города — «Сити Молл». График работы магазинов не изменился. Открытие магазинов связано с тем, что LPP объявил о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. На официальном сайте компании сказано, что покупатель не получил права на использование товарных знаков брендов одежды, но получил право продажи всех товаров. Временное закрытие магазинов связано с западными санкциями, последовавшими после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на территории Украины 24 февраля. Наряду с LPP Group, об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...