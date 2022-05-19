В ХМАО открылись магазины House и Cropp, закрытые из-за санкций

20 мая 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО открылись магазины польской сети LPP Group, закрытые из-за санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польской сети LPP Group, которые были временно закрыты из-за санкций. Объявление об открытии магазинов опубликовали торговые центры. «Магазины Cropp, House, Reserved и Mohito снова открыты», — сказано в telegram-канала торгового центра «Аура» в Сургуте. Магазин Sinsay также был открыт в другом торговом центре города — «Сити Молл». График работы магазинов не изменился. Открытие магазинов связано с тем, что LPP объявил о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. На официальном сайте компании сказано, что покупатель не получил права на использование товарных знаков брендов одежды, но получил право продажи всех товаров. Временное закрытие магазинов связано с западными санкциями, последовавшими после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на территории Украины 24 февраля. Наряду с LPP Group, об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

В торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польской сети LPP Group, которые были временно закрыты из-за санкций. Объявление об открытии магазинов опубликовали торговые центры. «Магазины Cropp, House, Reserved и Mohito снова открыты», — сказано в telegram-канала торгового центра «Аура» в Сургуте. Магазин Sinsay также был открыт в другом торговом центре города — «Сити Молл». График работы магазинов не изменился. Открытие магазинов связано с тем, что LPP объявил о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. На официальном сайте компании сказано, что покупатель не получил права на использование товарных знаков брендов одежды, но получил право продажи всех товаров. Временное закрытие магазинов связано с западными санкциями, последовавшими после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации на территории Украины 24 февраля. Наряду с LPP Group, об уходе также заявляли Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.