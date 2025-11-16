Как прошел второй шоу «Браво Бис!»: кто остался для борьбы в полуфинале

15 ноября прошел второй выпуск шоу «Браво! Бис!» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На телеканале НТВ 15 ноября состоялся второй эфир музыкального шоу «Браво! Бис!», который стремительно становится одним из самых обсуждаемых событий осеннего телесезона. Этот проект — масштабный социальный эксперимент в мире шоу-бизнеса, попытка исправить системную ошибку отечественного телевидения, которая годами оставляла за бортом карьеры десятки талантливых артистов. Подробнее — в материале URA.RU.

Формат программы

Идея шоу, инициированная генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном, заключается в том, чтобы дать второй шанс тем, кого зритель однажды полюбил, но кто по воле обстоятельств, недостатка продюсерской поддержки или просто невезения так и не смог закрепиться на музыкальном Олимпе. Название «Браво! Бис!» символично: это аплодисменты за заслуженное возвращение.

В каждом выпуске 10 участников, прошедших предварительный кастинг, исполняют сольные кавер-версии известных хитов. Их судит звездное жюри, в состав которого вошли мэтры отечественной музыки:

Продолжение после рекламы

композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев ,

, исполнитель Александр Панайотов ,

, певица Валерия.

Для прохождения в так называемую «зону ожидания» артисту необходимо заручиться как минимум тремя положительными оценками от судей.









1/3 Игорь Крутой и Игорь Николаев Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Однако главное испытание наступает позже: после всех выступлений жюри из отобранной группы должна выбрать лишь четырех счастливчиков, которые продолжат борьбу в полуфинале, остальные навсегда покидают проект. Ведущей этого вокального марафона стала Лера Кудрявцева, чья роль в полуфинале станет ключевой — она получит право решающего голоса.

Ведущая шоу «Браво! Бис!» — Лера Кудрявцева Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Как прошел второй выпуск шоу

Второй выпуск, 15 ноября, наглядно продемонстрировал напряженность заявленного формата. Десять ярких исполнителей, каждый с уникальной историей и багажом прошлых телепобед, вышли на сцену, чтобы вновь доказать свое право на любовь публики.

Открывал программу Денберел Ооржак, 19-летний протеже Игоря Крутого, с песней «Она не твоя». Его выступление стало живой иллюстрацией контраста: юношеская внешность и низкий, хриплый, по-взрослому осмысленный вокал создавали эффект когнитивного диссонанса, который, впрочем, скорее работал на артиста.

Хотя Игорь Николаев отметил некоторое несоответствие образа и репертуара, энергия и уверенность молодого исполнителя не оставили шансов для сомнений — все четверо судей проголосовали «за».

Денберел Ооржак Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Следом на сцену поднялась Мария Кац, первая представительница России на «Евровидении-1994». Ее исполнение композиции «Карточный домик» стало мастер-классом по вокальной технике. Несмотря на то, что некоторые зрители в социальных сетях отмечали излишнюю сдержанность и ровность подачи, жюри единогласно оценило профессионализм и безупречный вкус артистки.

Мария Кац Фото: Artem Sobolev / news.ru / Global Look Press

Не менее драматичным стало выступление Александра Малиновского с песней «Танцы на стеклах». Артист, знакомый зрителям по первому сезону «Голоса», продемонстрировал не только вокальные данные, но и сильное волнение, которое постепенно сменилось уверенностью. Его сценический образ и харизма вызвали дискуссию среди судей, однако чистота исполнения и эмоциональный посыл в итоге убедили всех четверых.

Александр Малиновский Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Яна Габбасова, победительница «Голоса-9», вернулась на телеэкран после вынужденной паузы, связанной с лечением голосовых связок. В ее трактовке песни «Ты не целуй» Полины Гагариной чувствовалась особая, личная история, бережное отношение к материалу и глубокая музыкальность. Жюри, включая обычно строгого Крутого, отметило внутреннюю собранность и артистизм Яны, единогласно пропустив ее дальше.

Яна Габбасова Фото: Вконтакте / Яна Габбасова / https://vk.com/yana_mg

Опытный Брендон Стоун (Бесик Шпетишвили) выбрал для своего номера классику — «Nothing»s Gonna Change My Love for You» Джорджа Бенсона. Его спокойное, выверенное и философское исполнение стало гимном профессиональной стабильности. Судьи, отмечая его многолетний путь в музыке, практически сразу отдали ему свои голоса, признав, что такой артист заслуживает новой возможности быть услышанным.

Продолжение после рекламы

Брендон Стоун Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Людмила Серебрякова с лирической композицией «Белый снег» и Артур Бэст с зажигательной «Maria Maria» также смогли покорить жюри, хотя их выступления и вызвали споры о мелодических интерпретациях и сценическом образе. В обоих случаях чаша весов склонилась в пользу артистов, доказав, что искренность и энергия порой значат не меньше, чем безупречная техника.

Настоящими полюсами выпуска стали выступления Марии Русаковой и Зинаиды Куприянович (Zina Bless). Если Мария сделала ставку на откровенную мощную энергетику в номере «Бегу к тебе», что разделило мнение жюри (трое — «за», Крутой — «против»), то Зинаида покорила всех стилем, холодноватой элегантностью и идеальным, «плейбэк-качественным» вокалом в песне «Mad About You». Ее выступление было единогласно признано одним из сильнейших за вечер.

Зинаида Куприянович Фото: Агентство «Москва»

Завершил конкурсную программу Тимофей Копылов с кавером на легендарный хит Oasis «Don»t Look Back in Anger». Его солидный опыт и уверенное присутствие на сцене обеспечили ему поддержку всех судей, хотя Валерия отметила, что ей не хватило легкости и того самого «британского пофигизма», присущего оригиналу.

Тимофей Копылов Фото: Вконтакте / Тима Копылов

Кто остался в шоу

Когда все номера были представлены, настал самый тяжелый для жюри момент — финальный отбор. После бурных обсуждений право продолжить борьбу за главный приз проекта — возможность перезапустить карьеру — получили четверо:

Денберел Ооржак (выбран Александром Панайотовым),

(выбран Александром Панайотовым), Брендон Стоун (выбран Валерией),

(выбран Валерией), Яна Габбасова (выбрана Игорем Николаевым),

(выбрана Игорем Николаевым), Зинаида Куприянович (выбрана Игорем Крутым).