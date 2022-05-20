Россия лишит Финляндию газа. Дата

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Завод комплекса сжиженного природного газа
Финляндия перестанет получать газ из РФ в субботу Фото:
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Газовый кризис в Европе

Россия прекращает поставки газа в Финляндию в субботу. Об этом сообщается на сайте финской энергетической компании Gasum.

«ООО „Газпром экспорт“ уведомило Gasum 20 мая о том, что поставка природного газа в Финляндию в соответствии с договором поставки Gasum будет прекращена в субботу, 21 мая в 07:00», — говорится в сообщении. С этой даты поставки потребителям в Финляндии будут производиться из других источников.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен, страна подготовилась к отмене поставок из России. И если не будет перебоев, компания сможет обеспечить газом всех клиентов в ближайшие месяцы.

Ранее власти Финляндии опасались, что Россия прекратит поставки газа в страну 13 мая. «Газпром» уже приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, сообщает телеканал 360. Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли.

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Россия прекращает поставки газа в Финляндию в субботу. Об этом сообщается на сайте финской энергетической компании Gasum. «ООО „Газпром экспорт“ уведомило Gasum 20 мая о том, что поставка природного газа в Финляндию в соответствии с договором поставки Gasum будет прекращена в субботу, 21 мая в 07:00», — говорится в сообщении. С этой даты поставки потребителям в Финляндии будут производиться из других источников. Как заявил президент и главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен, страна подготовилась к отмене поставок из России. И если не будет перебоев, компания сможет обеспечить газом всех клиентов в ближайшие месяцы. Ранее власти Финляндии опасались, что Россия прекратит поставки газа в страну 13 мая. «Газпром» уже приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, сообщает телеканал 360. Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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