Россия лишит Финляндию газа. Дата

20 мая 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Финляндия перестанет получать газ из РФ в субботу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия прекращает поставки газа в Финляндию в субботу. Об этом сообщается на сайте финской энергетической компании Gasum. «ООО „Газпром экспорт“ уведомило Gasum 20 мая о том, что поставка природного газа в Финляндию в соответствии с договором поставки Gasum будет прекращена в субботу, 21 мая в 07:00», — говорится в сообщении. С этой даты поставки потребителям в Финляндии будут производиться из других источников. Как заявил президент и главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен, страна подготовилась к отмене поставок из России. И если не будет перебоев, компания сможет обеспечить газом всех клиентов в ближайшие месяцы. Ранее власти Финляндии опасались, что Россия прекратит поставки газа в страну 13 мая. «Газпром» уже приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, сообщает телеканал 360. Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли.

Россия прекращает поставки газа в Финляндию в субботу. Об этом сообщается на сайте финской энергетической компании Gasum. «ООО „Газпром экспорт“ уведомило Gasum 20 мая о том, что поставка природного газа в Финляндию в соответствии с договором поставки Gasum будет прекращена в субботу, 21 мая в 07:00», — говорится в сообщении. С этой даты поставки потребителям в Финляндии будут производиться из других источников. Как заявил президент и главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен, страна подготовилась к отмене поставок из России. И если не будет перебоев, компания сможет обеспечить газом всех клиентов в ближайшие месяцы. Ранее власти Финляндии опасались, что Россия прекратит поставки газа в страну 13 мая. «Газпром» уже приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, сообщает телеканал 360. Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет «Национальная служба новостей». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли.