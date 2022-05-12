Власти Финляндии готовятся к отключению от российского газа. Даты

12 мая 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

В Финляндии приготовились к остановке поставок газа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Финляндии опасаются, что Россия прекратит поставки газа в страну в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «Ключевые политики были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Это вызовет серьезные проблемы для финской промышленности и производства продуктов питания», — пишет издание. При этом ряд политиков ожидают, что Россия может прекратить поставки газа 23 мая, когда придется оплачивать следующие счета за газ. Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, передает «Национальная служба новостей». Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет RT. Согласно указу президента России Владимира Путина, оплата поставляемого российского газа должна производиться в рублях. Так глава государства ответил на многочисленные санкции США, ЕС и других государств, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Власти Финляндии опасаются, что Россия прекратит поставки газа в страну в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «Ключевые политики были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Это вызовет серьезные проблемы для финской промышленности и производства продуктов питания», — пишет издание. При этом ряд политиков ожидают, что Россия может прекратить поставки газа 23 мая, когда придется оплачивать следующие счета за газ. Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях, передает «Национальная служба новостей». Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила, что власти страны решили не идти на платежи за российский газ в рублях, пишет RT. Согласно указу президента России Владимира Путина, оплата поставляемого российского газа должна производиться в рублях. Так глава государства ответил на многочисленные санкции США, ЕС и других государств, введенные после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.