Мэрия Челябинска приватизирует здание заброшенной больницы

О приватизации больницы заявила вице-мэр Надежда Рыльская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске здание бывшей детской больницы № 9 на улице Трудовой, 28, в которой в середине мая случился пожар, приватизируют. Об этом 23 мая на аппаратном совещании мэрии сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В отношении данного объекта принято решение о его приватизации. На сегодняшний день все документы находятся в стадии подготовки», — пояснила Рыльская.

Сейчас здание больницы находится под охраной. Ведется работа по взысканию ущерба с тех, кто допустил кражу муниципального имущества. Охранному агентству будет предъявлен иск. В порядок заброшенную больницу будет приводить тот, кто купит здание после приватизации. В системе здравоохранения объект больше не востребован.

Здание заброшенной детской городской больницы № 9 загорелось 12 мая. В МЧС уточнили, что причиной возгорания был мусор.