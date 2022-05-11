Свет от пожара бил в окна жителям (фото из архива) Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

В Челябинске в ночь на 12 мая жителей Металлургического района разбудил пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь охватил здание заброшенной детской больницы на улице Трудовой.

«Я в соседнем доме живу. Яркий красный свет в окно начал бить. Вышел на балкон, а там ужас», — сообщает очевидец в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» Во «ВКонтакте».

Жители отмечают, что в заброшенное здание бывшей детской больницы № 9, попавшей под оптимизацию в 2017 году, повадились ходить подростки. Пару дней назад компания молодежи выбила там окна и теперь решила развлечься с огнем, спалив заброшенный объект.

«По ул. Трудовой тушили мусор. Информации о пожаре на объектах здравоохранения в противопожарную службу Челябинска не поступало», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

На территории Челябинской области с 30 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.