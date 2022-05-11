11 мая 2022

Челябинцев разбудил пожар в заброшенной больнице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в поселке
Свет от пожара бил в окна жителям (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на 12 мая жителей Металлургического района разбудил пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь охватил здание заброшенной детской больницы на улице Трудовой.

«Я в соседнем доме живу. Яркий красный свет в окно начал бить. Вышел на балкон, а там ужас», — сообщает очевидец в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» Во «ВКонтакте».

Жители отмечают, что в заброшенное здание бывшей детской больницы № 9, попавшей под оптимизацию в 2017 году, повадились ходить подростки. Пару дней назад компания молодежи выбила там окна и теперь решила развлечься с огнем, спалив заброшенный объект.

«По ул. Трудовой тушили мусор. Информации о пожаре на объектах здравоохранения в противопожарную службу Челябинска не поступало», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

На территории Челябинской области с 30 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске в ночь на 12 мая жителей Металлургического района разбудил пожар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь охватил здание заброшенной детской больницы на улице Трудовой. «Я в соседнем доме живу. Яркий красный свет в окно начал бить. Вышел на балкон, а там ужас», — сообщает очевидец в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» Во «ВКонтакте». Жители отмечают, что в заброшенное здание бывшей детской больницы № 9, попавшей под оптимизацию в 2017 году, повадились ходить подростки. Пару дней назад компания молодежи выбила там окна и теперь решила развлечься с огнем, спалив заброшенный объект. «По ул. Трудовой тушили мусор. Информации о пожаре на объектах здравоохранения в противопожарную службу Челябинска не поступало», — прокомментировали в пресс-службе МЧС. На территории Челябинской области с 30 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву на садовых участках и в лесах. Во время действия ОПР штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...