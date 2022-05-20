Командир ВСУ Волына вышел с «Азовстали»

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Сергей Волынский вышел с «Азовстали» (архивное фото) Фото:

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына, покинул завод «Азовсталь» в Мариуполе. Он вышел для сдачи российским военным, сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

«Волына вышел с „Азовстали“», — написала Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее она написала, что Волына покинет завод не раньше пятницы.

Ранее Волына написал письмо папе римскому Франциску, чтобы тот помог «спасти людей из Мариуполя». Он также обращался к мировым лидерам с просьбой «деблокировать Мариуполь для эвакуации гражданского населения».

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Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, более известный как Волына, покинул завод «Азовсталь» в Мариуполе. Он вышел для сдачи российским военным, сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. «Волына вышел с „Азовстали“», — написала Куксенкова в своем telegram-канале. Ранее она написала, что Волына покинет завод не раньше пятницы. Ранее Волына написал письмо папе римскому Франциску, чтобы тот помог «спасти людей из Мариуполя». Он также обращался к мировым лидерам с просьбой «деблокировать Мариуполь для эвакуации гражданского населения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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