Автомобиль тюменского чиновника попал в ДТП

Служебная машина главы администрации Тобольского района Тюменской области Леонида Митрюшкина попала в ДТП с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Служебное авто Леонида Митрюшкина (глава мэрии Тобольского района — прим. URA.RU) попало в аварию сегодня утром. Люди, кажется, не пострадали», — сообщил URA.RU источник, пожелавший сохранить анонимность.
Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тобольского района. Там отметили, что по факту ДТП проводится служебное расследование. «Наш водитель действительно попал в ДТП на служебном автомобиле. Однако его вины в аварии нет: она лежит на другом водителе, который в него врезался. Наш сотрудник до последнего момента пытался избежать столкновения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что если в аварии не было пострадавших, и водители сами оформили факт столкновения, то на учете в ведомстве это ДТП не находится. Оперативно проверить, так ли это, не удалось.
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Служебная машина главы администрации Тобольского района Тюменской области Леонида Митрюшкина попала в ДТП с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. «Служебное авто Леонида Митрюшкина (глава мэрии Тобольского района — прим. URA.RU) попало в аварию сегодня утром. Люди, кажется, не пострадали», — сообщил URA.RU источник, пожелавший сохранить анонимность. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тобольского района. Там отметили, что по факту ДТП проводится служебное расследование. «Наш водитель действительно попал в ДТП на служебном автомобиле. Однако его вины в аварии нет: она лежит на другом водителе, который в него врезался. Наш сотрудник до последнего момента пытался избежать столкновения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что если в аварии не было пострадавших, и водители сами оформили факт столкновения, то на учете в ведомстве это ДТП не находится. Оперативно проверить, так ли это, не удалось.