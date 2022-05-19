Автомобиль тюменского чиновника попал в ДТП

20 мая 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

В мэрии утверждают, что водитель служебной машины в аварии не виноват Фото: Антон Белицкий © URA.RU Служебная машина главы администрации Тобольского района Тюменской области Леонида Митрюшкина попала в ДТП с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. «Служебное авто Леонида Митрюшкина (глава мэрии Тобольского района — прим. URA.RU) попало в аварию сегодня утром. Люди, кажется, не пострадали», — сообщил URA.RU источник, пожелавший сохранить анонимность. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тобольского района. Там отметили, что по факту ДТП проводится служебное расследование. «Наш водитель действительно попал в ДТП на служебном автомобиле. Однако его вины в аварии нет: она лежит на другом водителе, который в него врезался. Наш сотрудник до последнего момента пытался избежать столкновения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что если в аварии не было пострадавших, и водители сами оформили факт столкновения, то на учете в ведомстве это ДТП не находится. Оперативно проверить, так ли это, не удалось.

Служебная машина главы администрации Тобольского района Тюменской области Леонида Митрюшкина попала в ДТП с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. «Служебное авто Леонида Митрюшкина (глава мэрии Тобольского района — прим. URA.RU) попало в аварию сегодня утром. Люди, кажется, не пострадали», — сообщил URA.RU источник, пожелавший сохранить анонимность. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тобольского района. Там отметили, что по факту ДТП проводится служебное расследование. «Наш водитель действительно попал в ДТП на служебном автомобиле. Однако его вины в аварии нет: она лежит на другом водителе, который в него врезался. Наш сотрудник до последнего момента пытался избежать столкновения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что если в аварии не было пострадавших, и водители сами оформили факт столкновения, то на учете в ведомстве это ДТП не находится. Оперативно проверить, так ли это, не удалось.