19 мая 2022

Автомобиль тюменского чиновника попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии утверждают, что водитель служебной машины в аварии не виноват Фото:

Служебная машина главы администрации Тобольского района Тюменской области Леонида Митрюшкина попала в ДТП с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Служебное авто Леонида Митрюшкина (глава мэрии Тобольского района — прим. URA.RU) попало в аварию сегодня утром. Люди, кажется, не пострадали», — сообщил URA.RU источник, пожелавший сохранить анонимность.

Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тобольского района. Там отметили, что по факту ДТП проводится служебное расследование. «Наш водитель действительно попал в ДТП на служебном автомобиле. Однако его вины в аварии нет: она лежит на другом водителе, который в него врезался. Наш сотрудник до последнего момента пытался избежать столкновения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что если в аварии не было пострадавших, и водители сами оформили факт столкновения, то на учете в ведомстве это ДТП не находится. Оперативно проверить, так ли это, не удалось.

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Служебная машина главы администрации Тобольского района Тюменской области Леонида Митрюшкина попала в ДТП с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. «Служебное авто Леонида Митрюшкина (глава мэрии Тобольского района — прим. URA.RU) попало в аварию сегодня утром. Люди, кажется, не пострадали», — сообщил URA.RU источник, пожелавший сохранить анонимность. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Тобольского района. Там отметили, что по факту ДТП проводится служебное расследование. «Наш водитель действительно попал в ДТП на служебном автомобиле. Однако его вины в аварии нет: она лежит на другом водителе, который в него врезался. Наш сотрудник до последнего момента пытался избежать столкновения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе. В пресс-службе УГИБДД Тюменской области отметили, что если в аварии не было пострадавших, и водители сами оформили факт столкновения, то на учете в ведомстве это ДТП не находится. Оперативно проверить, так ли это, не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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