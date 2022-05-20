В России перестали производить две вакцины от коронавируса

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Вакцины не востребованы в регионах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» перестали производить из-за отсутствия заявок от регионов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии в рамках конгресса «Оргздрав».

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме „Спутника V“. В результате остановлено производство „КовиВака“, „Эпивака“», — цитирует Горелова «Интерфакс».

Он также усомнился, что новая вакцина «Конвасел» начнет выпускаться и будет востребована. При этом, по данным специалистов, от коронавируса максимально защищает сочетание разных вакцин, напомнил эпидимиолог.

Вакцину «КовиВак» производит Центр имени Чумакова, «ЭпиВакКорону» выпускает центр «Вектор». Заявок на «КовиВак» нет с начала декабря 2021 года, передает телеканал 360.

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Российские вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» перестали производить из-за отсутствия заявок от регионов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии в рамках конгресса «Оргздрав». «Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме „Спутника V“. В результате остановлено производство „КовиВака“, „Эпивака“», — цитирует Горелова «Интерфакс». Он также усомнился, что новая вакцина «Конвасел» начнет выпускаться и будет востребована. При этом, по данным специалистов, от коронавируса максимально защищает сочетание разных вакцин, напомнил эпидимиолог. Вакцину «КовиВак» производит Центр имени Чумакова, «ЭпиВакКорону» выпускает центр «Вектор». Заявок на «КовиВак» нет с начала декабря 2021 года, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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