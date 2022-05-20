В России перестали производить две вакцины от коронавируса

20 мая 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Вакцины не востребованы в регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» перестали производить из-за отсутствия заявок от регионов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии в рамках конгресса «Оргздрав». «Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме „Спутника V“. В результате остановлено производство „КовиВака“, „Эпивака“», — цитирует Горелова «Интерфакс». Он также усомнился, что новая вакцина «Конвасел» начнет выпускаться и будет востребована. При этом, по данным специалистов, от коронавируса максимально защищает сочетание разных вакцин, напомнил эпидимиолог. Вакцину «КовиВак» производит Центр имени Чумакова, «ЭпиВакКорону» выпускает центр «Вектор». Заявок на «КовиВак» нет с начала декабря 2021 года, передает телеканал 360.

Российские вакцины от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» перестали производить из-за отсутствия заявок от регионов. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на сессии в рамках конгресса «Оргздрав». «Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме „Спутника V“. В результате остановлено производство „КовиВака“, „Эпивака“», — цитирует Горелова «Интерфакс». Он также усомнился, что новая вакцина «Конвасел» начнет выпускаться и будет востребована. При этом, по данным специалистов, от коронавируса максимально защищает сочетание разных вакцин, напомнил эпидимиолог. Вакцину «КовиВак» производит Центр имени Чумакова, «ЭпиВакКорону» выпускает центр «Вектор». Заявок на «КовиВак» нет с начала декабря 2021 года, передает телеканал 360.