Власти отменили план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Что это значит

20 мая 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в августе 2023-го Фото: Антон Буценко © URA.RU Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, на время отпуска Евгения Куйвашева исполняющий обязанности главы региона, признал утратившим силу план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 02.09.2019 „Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Екатеринбурга“», — говорится в указе, подписанном 20 мая. «Это бюрократическая процедура. На [последнем] оргкомитете утвердили откорректированный план, и распоряжение, о котором идет речь, признали утратившим силу. Чтобы документы не дублировали друг друга», — объяснили корреспонденту в горадминистрации, подчеркнув, что подготовка к празднику ведется в штатном режиме. Еще один собеседник уточнил, что, вероятно, из актуального плана вычеркнули пункты, которые не реализуются к 2023 году совершенно точно — как, например, строительство второй ветки метро. Общая сумма инвестиций, которую власти изначально хотели потратить на 300-летие Екатеринбурга — почти 248 млрд рублей. Из них 87,8 млрд из федерального бюджета, около 66 млрд — из областного и муниципального и 94 млрд — от бизнеса. Фото: скриншот документа

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, на время отпуска Евгения Куйвашева исполняющий обязанности главы региона, признал утратившим силу план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 02.09.2019 „Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Екатеринбурга“», — говорится в указе, подписанном 20 мая. «Это бюрократическая процедура. На [последнем] оргкомитете утвердили откорректированный план, и распоряжение, о котором идет речь, признали утратившим силу. Чтобы документы не дублировали друг друга», — объяснили корреспонденту в горадминистрации, подчеркнув, что подготовка к празднику ведется в штатном режиме. Еще один собеседник уточнил, что, вероятно, из актуального плана вычеркнули пункты, которые не реализуются к 2023 году совершенно точно — как, например, строительство второй ветки метро. Общая сумма инвестиций, которую власти изначально хотели потратить на 300-летие Екатеринбурга — почти 248 млрд рублей. Из них 87,8 млрд из федерального бюджета, около 66 млрд — из областного и муниципального и 94 млрд — от бизнеса.