В Херсонской области запустили российский радиоэфир впервые за восемь лет. Readovka опубликовала видео с эфира, предоставленное блогером Сергеем Морозом.
«Слушателей на волне 107.8FM поприветствовала журналистка Елена из ТРК „Крым 24“. Новостной дайджест начался с известий про вербовку местных жителей украинскими нацистами и приезд делегации иностранных журналистов», — передает портал.
В апреле в Херсоне заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса. В частности, теперь местным жителям доступны «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ТВЦ и ОТР.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной ее задачей защиту жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Местные власти заявили о желании региона войти в состав России.
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В Херсонской области запустили российский радиоэфир впервые за восемь лет. Readovka опубликовала видео с эфира, предоставленное блогером Сергеем Морозом. «Слушателей на волне 107.8FM поприветствовала журналистка Елена из ТРК „Крым 24“. Новостной дайджест начался с известий про вербовку местных жителей украинскими нацистами и приезд делегации иностранных журналистов», — передает портал. В апреле в Херсоне заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса. В частности, теперь местным жителям доступны «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ТВЦ и ОТР. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главной ее задачей защиту жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Местные власти заявили о желании региона войти в состав России.