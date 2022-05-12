В Херсонской области объявили, когда регион войдет в состав РФ

Вхождение территории в состав России — вопрос обозримой перспективы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Херсонская область будет просить президента России Владимира Путина о вхождении в состав России после того, как все подготовительные процедуры и процессы будут завершены. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом РФ, то сразу обратимся к президенту России», — отметил он в беседе с РИПА «Новости».

Он также пояснил, что включение новой области в состав РФ — это не вопрос ближайших дней, а «обозримой перспективы». Самое главное в этом вопросе, по его мнению, — выстроить структуру власти, восстановить экономику и переход на стандарты российского законодательства.

О том, что власти Херсонской области планируют обратиться к Путину с просьбой принять их состав РФ, стало известно 11 мая. Планируется, что на этой территории не будет создаваться референдумов, а напишут единый указ. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что решение должны принимать сами жители, пишет MK.RU . Также до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота, который в перспективе интегрируют в Банк России, передает деловое издание «Взгляд».

Во время вынужденной спецоперации на территории Украины, направленной на демилитаризацию и денацификацию, а также для защиты мирных жителей от обстрелов ВСУ и нацбатов, армия России заняла Херсонскую область. В марте этого года войска полностью прорвали оборону украинских националистов на этой территории.

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