Дзюба объявил о решении покинуть «Зенит»

22 мая 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Дзюба выступал за «Зенит» семь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футболист Артем Дзюба сообщил о свое уходе из петербургского клуба «Зенит», он поблагодарил тренеров и персонал клуба. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвел вас. Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, и он навсегда „застрял“ в моем сердце. Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — цитирует Дзюбу Sport24 . Издание отмечает, что у сторон не получилось согласовать продление контракта. Предполагается, что спортсмен не стал идти на существенное понижение зарплаты. Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. За этот период он четыре раза становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России, два раза обладателем Кубка страны и бронзовым призером чемпионата России. В марте он отказался играть за сборную РФ из-за ситуации на Украине, где у него живут родственники.

Футболист Артем Дзюба сообщил о свое уходе из петербургского клуба «Зенит», он поблагодарил тренеров и персонал клуба. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвел вас. Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, и он навсегда „застрял“ в моем сердце. Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — цитирует Дзюбу Sport24. Издание отмечает, что у сторон не получилось согласовать продление контракта. Предполагается, что спортсмен не стал идти на существенное понижение зарплаты. Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. За этот период он четыре раза становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России, два раза обладателем Кубка страны и бронзовым призером чемпионата России. В марте он отказался играть за сборную РФ из-за ситуации на Украине, где у него живут родственники.