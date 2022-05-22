В налоговой россиянам назвали легкий способ получить 10000 рублей

Россияне могут получить налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Граждане могут получить 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого, говорится на сайте ФНС. Их доходы в таком случае не облагают пенсионными взносами, поэтому они могут получать и пенсию, и 10 тысяч рублей. Если самозанятые получают доход от физических лиц, то с помощью этого бонуса налоговая ставка снизится с 4% до 3%, в случае с юрлицами — с 6% до 4%. Бонус можно потратить только на уплату налога. После этого налоговые ставки снова будут 4 и 6% соответственно.
При этом для регистрации не нужно посещать налоговую: сделать это можно в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете на сайте ведомства. Распространяется налоговая льгота в том числе на работающих пенсионеров.
Самозанятые пенсионеры могут получать выплату с учетом всех индексаций. За ними сохраняется право на компенсации, потому что в таком случае они не будут считаться трудоустроенными, сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
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Россияне могут получить налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Граждане могут получить 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого, говорится на сайте ФНС. Их доходы в таком случае не облагают пенсионными взносами, поэтому они могут получать и пенсию, и 10 тысяч рублей. Если самозанятые получают доход от физических лиц, то с помощью этого бонуса налоговая ставка снизится с 4% до 3%, в случае с юрлицами — с 6% до 4%. Бонус можно потратить только на уплату налога. После этого налоговые ставки снова будут 4 и 6% соответственно. При этом для регистрации не нужно посещать налоговую: сделать это можно в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете на сайте ведомства. Распространяется налоговая льгота в том числе на работающих пенсионеров. Самозанятые пенсионеры могут получать выплату с учетом всех индексаций. За ними сохраняется право на компенсации, потому что в таком случае они не будут считаться трудоустроенными, сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.