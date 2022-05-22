В налоговой россиянам назвали легкий способ получить 10000 рублей

22 мая 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Налоговый вычет для самозанятых могут получить в том числе пенсионеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне могут получить налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Граждане могут получить 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого, говорится на сайте ФНС. Их доходы в таком случае не облагают пенсионными взносами, поэтому они могут получать и пенсию, и 10 тысяч рублей. Если самозанятые получают доход от физических лиц, то с помощью этого бонуса налоговая ставка снизится с 4% до 3%, в случае с юрлицами — с 6% до 4%. Бонус можно потратить только на уплату налога. После этого налоговые ставки снова будут 4 и 6% соответственно. При этом для регистрации не нужно посещать налоговую: сделать это можно в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете на сайте ведомства. Распространяется налоговая льгота в том числе на работающих пенсионеров. Самозанятые пенсионеры могут получать выплату с учетом всех индексаций. За ними сохраняется право на компенсации, потому что в таком случае они не будут считаться трудоустроенными, сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Россияне могут получить налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Граждане могут получить 10 тысяч рублей при регистрации статуса самозанятого, говорится на сайте ФНС. Их доходы в таком случае не облагают пенсионными взносами, поэтому они могут получать и пенсию, и 10 тысяч рублей. Если самозанятые получают доход от физических лиц, то с помощью этого бонуса налоговая ставка снизится с 4% до 3%, в случае с юрлицами — с 6% до 4%. Бонус можно потратить только на уплату налога. После этого налоговые ставки снова будут 4 и 6% соответственно. При этом для регистрации не нужно посещать налоговую: сделать это можно в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете на сайте ведомства. Распространяется налоговая льгота в том числе на работающих пенсионеров. Самозанятые пенсионеры могут получать выплату с учетом всех индексаций. За ними сохраняется право на компенсации, потому что в таком случае они не будут считаться трудоустроенными, сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.