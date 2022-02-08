Экономист назвал способ получить индексацию пенсий работающим

08 февраля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Законно получать индексацию пенсий могут самозанятые пенсионеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсию с учетом всех индексаций могут получать самозанятые пенсионеры. Об этом рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, пенсионеры, зарегистрированные в статусе «самозанятого» не считаются трудоустроенными. При этом, за ними сохраняется право на все компенсации и льготы. «Статус самозанятого не влияет на пенсионные накопления, но увеличить доход пенсионера вполне способен», — сообщила эксперт в беседе с «Российской газетой». Налоговые отчисления для самозанятых, напомнила Лебединская, составляют 4%, если услуги предоставляются физическим лицам, и 6% — если она оказывается юридическому лицу. Как сообщают в издании, чаще всего самозанятые пенсионеры работают водителями, репетиторами, нянями. Средняя прибавка к пенсии в таких случаях обычно составляет 20-25 тысяч, что в некоторых случаях превышает заработок по основному месту работы до выхода на пенсию. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С этого момента перерасчет выплат происходит через три месяца после увольнения. О хитром способе получить индексацию рассказывал юрист. По его словам, некоторые работающие пенсионеры увольняются, а затем через пару месяцев вновь устраиваются на работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсию с учетом всех индексаций могут получать самозанятые пенсионеры. Об этом рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, пенсионеры, зарегистрированные в статусе «самозанятого» не считаются трудоустроенными. При этом, за ними сохраняется право на все компенсации и льготы. «Статус самозанятого не влияет на пенсионные накопления, но увеличить доход пенсионера вполне способен», — сообщила эксперт в беседе с «Российской газетой». Налоговые отчисления для самозанятых, напомнила Лебединская, составляют 4%, если услуги предоставляются физическим лицам, и 6% — если она оказывается юридическому лицу. Как сообщают в издании, чаще всего самозанятые пенсионеры работают водителями, репетиторами, нянями. Средняя прибавка к пенсии в таких случаях обычно составляет 20-25 тысяч, что в некоторых случаях превышает заработок по основному месту работы до выхода на пенсию. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С этого момента перерасчет выплат происходит через три месяца после увольнения. О хитром способе получить индексацию рассказывал юрист. По его словам, некоторые работающие пенсионеры увольняются, а затем через пару месяцев вновь устраиваются на работу.