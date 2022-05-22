Мэр запорожского Энергодара ранен в результате покушения

22 мая 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

В подъезде дома Андрея Шевчика произошел взрыв (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области мэр освобожденного Россией Энергодара Андрей Шевчик получил ранение в результате покушения. Также пострадали два его охранника, сообщили в местных правоохранительных органах. «Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы. Энергодар находится под контролем ВС РФ. По словам правоохранительных органов, в адрес Шевчика регулярно поступали угрозы от сторонников киевского режима. О состоянии мэра и его охранников не сообщается. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запорожье может войти в состав России, если народ региона примет такое решение.

В Запорожской области мэр освобожденного Россией Энергодара Андрей Шевчик получил ранение в результате покушения. Также пострадали два его охранника, сообщили в местных правоохранительных органах. «Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы. Энергодар находится под контролем ВС РФ. По словам правоохранительных органов, в адрес Шевчика регулярно поступали угрозы от сторонников киевского режима. О состоянии мэра и его охранников не сообщается. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запорожье может войти в состав России, если народ региона примет такое решение.