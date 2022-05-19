В Кремле раскрыли планы России на Херсон и Запорожье

19 мая 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Жители Херсона и Запорожья должны сами определиться, с кем хотят оставаться, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Присоединение Херсона и Запорожья к России будет зависеть от воли жителей этих регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что сейчас важно обеспечить Херсонскую и Запорожскую область водой и светом, а также гарантировать жизнедеятельность данных регионов. «Все действия имеют свою предтечу. А предтечей может быть исключительно воля жителей этих районов. Без того, чтобы они определились сами, где и с кем хотят жить, ничего делаться не может», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь уточнил, что сейчас многие районы Запорожья и Херсонской области остаются без воды и света. Он подчеркнул, что сейчас важно позаботиться о жителях этих регионов и гарантировать социальную обеспеченность и жизнедеятельность данных территорий. Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины, а после присоединиться к России. До этого стало известно, что Херсонская область планирует попросить президента РФ Владимира Путина о присоединении к России. Там уже начали переходить на рубли и объявили о выдаче российских паспортов. В Запорожье выплачивать пенсии и зарплаты в российской валюте начнут уже в мае, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Военные РФ контролируют Херсон с середины марта в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Присоединение Херсона и Запорожья к России будет зависеть от воли жителей этих регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что сейчас важно обеспечить Херсонскую и Запорожскую область водой и светом, а также гарантировать жизнедеятельность данных регионов. «Все действия имеют свою предтечу. А предтечей может быть исключительно воля жителей этих районов. Без того, чтобы они определились сами, где и с кем хотят жить, ничего делаться не может», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь уточнил, что сейчас многие районы Запорожья и Херсонской области остаются без воды и света. Он подчеркнул, что сейчас важно позаботиться о жителях этих регионов и гарантировать социальную обеспеченность и жизнедеятельность данных территорий. Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что Херсонская и Запорожская области могут выйти из состава Украины, а после присоединиться к России. До этого стало известно, что Херсонская область планирует попросить президента РФ Владимира Путина о присоединении к России. Там уже начали переходить на рубли и объявили о выдаче российских паспортов. В Запорожье выплачивать пенсии и зарплаты в российской валюте начнут уже в мае, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Военные РФ контролируют Херсон с середины марта в связи со спецоперацией РФ на Украине.