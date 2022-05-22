Президент России Владимир Путин поиронизировал над губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым после его ошибки в расчетах по совместному финансированию проекта. Закадровые комментарии российского главы показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Три с половиной [миллиарда] стоит весь проект… Дайте мне три с половиной на условиях софинансирования», — посмеялся Путин после завершения видеоконференции со свердловским губернатором. Кадры комментария президента показали в эфире «России 1».
Во время встречи по видеоконференцсвязи, 20 мая, президент РФ Владимир Путин подловил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на его просьбе о помощи в покупке новых троллейбусов для Екатеринбурга. Губернатор выразил готовность закупить транспорт на сумму 3,5 млрд рублей совместно с правительством РФ, однако попросил у президента сумму полной стоимости проекта — те же 3,5 млрд. «Где же здесь софинансирование?» — уточнил Путин.
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Президент России Владимир Путин поиронизировал над губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым после его ошибки в расчетах по совместному финансированию проекта. Закадровые комментарии российского главы показали в программе «Москва. Кремль. Путин». «Три с половиной [миллиарда] стоит весь проект… Дайте мне три с половиной на условиях софинансирования», — посмеялся Путин после завершения видеоконференции со свердловским губернатором. Кадры комментария президента показали в эфире «России 1». Во время встречи по видеоконференцсвязи, 20 мая, президент РФ Владимир Путин подловил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на его просьбе о помощи в покупке новых троллейбусов для Екатеринбурга. Губернатор выразил готовность закупить транспорт на сумму 3,5 млрд рублей совместно с правительством РФ, однако попросил у президента сумму полной стоимости проекта — те же 3,5 млрд. «Где же здесь софинансирование?» — уточнил Путин.