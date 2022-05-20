Путин подловил Куйвашева на просьбе о 3,5 млрд. Но пообещал помочь Екатеринбургу с троллейбусами

20 мая 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заметил несостыковку в письмах губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подловил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на его просьбе о помощи в покупке новых троллейбусов для Екатеринбурга. Это произошло во время их встречи по видеоконференцсвязи 20 мая. «Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт, поэтому думаю, что вы совершенно правильно ставите вопрос о приобретении дополнительного количества троллейбусов. Это очевидная вещь. Есть только один вопрос. Вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 миллиарда рублей. Пишете, что вы [готовы] осуществить эту закупку вместе правительством [РФ] в рамках программы „Чистый воздух“ на условиях софинансирования. Но цифру указываете ту же самую — 3,5 млрд. Где же здесь софинансирование?» — улыбаясь, спросил Путин. Новость по теме Путин поддержал участие губернатора Куйвашева в выборах. Видео «Пожалуйста, проработайте это с правительством. Хорошо? — продолжил Путин. — Я ваше письмо отправлю в министерство промышленности [РФ], с министром [Денисом Мантуровым] поговорю, вы с ним свяжитесь и вот эти условия, детали обсуждайте». Куйвашев поручение принял. В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в уральской столице изношены все 230 троллейбусов. Полное обновление парка оценивается властями в 3,5 миллиарда рублей. Чтобы получить хотя бы часть этой суммы, Орлов в январе съездил на переговоры в Москву, но считается, что неудачно — региону отказали во включении в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Впоследствии власти изыскивали другую федеральную программу. Видимо, ею и стал «Чистый воздух», упомянутый Путиным.

Президент РФ Владимир Путин подловил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на его просьбе о помощи в покупке новых троллейбусов для Екатеринбурга. Это произошло во время их встречи по видеоконференцсвязи 20 мая. «Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт, поэтому думаю, что вы совершенно правильно ставите вопрос о приобретении дополнительного количества троллейбусов. Это очевидная вещь. Есть только один вопрос. Вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 миллиарда рублей. Пишете, что вы [готовы] осуществить эту закупку вместе правительством [РФ] в рамках программы „Чистый воздух“ на условиях софинансирования. Но цифру указываете ту же самую — 3,5 млрд. Где же здесь софинансирование?» — улыбаясь, спросил Путин. «Пожалуйста, проработайте это с правительством. Хорошо? — продолжил Путин. — Я ваше письмо отправлю в министерство промышленности [РФ], с министром [Денисом Мантуровым] поговорю, вы с ним свяжитесь и вот эти условия, детали обсуждайте». Куйвашев поручение принял. В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в уральской столице изношены все 230 троллейбусов. Полное обновление парка оценивается властями в 3,5 миллиарда рублей. Чтобы получить хотя бы часть этой суммы, Орлов в январе съездил на переговоры в Москву, но считается, что неудачно — региону отказали во включении в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Впоследствии власти изыскивали другую федеральную программу. Видимо, ею и стал «Чистый воздух», упомянутый Путиным.