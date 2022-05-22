Российские военные предотвратили удары по мирным жителям Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территорию Украины прибыло два батальона польской пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов. Вооруженные силы РФ перехватили украинские реактивные снаряды «Смерч» в районе Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 мая.
- По информации telegram-канала WarGonzo, два батальона польской пехоты, прибывшие на Украину, выдвинулись из Киева и уже добрались до Павлограда. «Идет ли речь о регулярных войсках или наемниках — сейчас сказать сложно», — добавил военкор. По его данным, в каждом батальоне имеются противотанковые пушки «Рапира», БТР и американские броневики.
- Российские военные предотвратили два удара ВСУ системами залпового огня «Смерч» по Харьковской области. Снаряды были перехвачены в районах населенных пунктов Каменка и Букино, отметили в Минобороны РФ.
- Украинские националисты обстреляли из артиллерии жилые дома в Николаевке (Луганская народная республика). В результате провокации есть погибшие и раненные. По данным Минобороны, таким образом боевики пытались дискредитировать Вооруженные силы РФ. Инсценировку поддержали репортеры американской газеты The New York Times и украинские журналисты, отметили в военном ведомстве.
- Бойцы чеченских спецподразделений после освобождения Мариуполя начали наступление в ЛНР. Военные приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
- Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил данные об иностранцах, скрывавшихся на территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Однако точная информация будет объявлена публично после работы специалистов, отметил он.
Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку