На Украину прибыли польские войска, армия РФ спасла гражданских. Главное о спецоперации на 22 мая

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российские военные предотвратили удары по мирным жителям Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территорию Украины прибыло два батальона польской пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов. Вооруженные силы РФ перехватили украинские реактивные снаряды «Смерч» в районе Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 мая.

  • По информации telegram-канала WarGonzo, два батальона польской пехоты, прибывшие на Украину, выдвинулись из Киева и уже добрались до Павлограда. «Идет ли речь о регулярных войсках или наемниках — сейчас сказать сложно», — добавил военкор. По его данным, в каждом батальоне имеются противотанковые пушки «Рапира», БТР и американские броневики.
  • Российские военные предотвратили два удара ВСУ системами залпового огня «Смерч» по Харьковской области. Снаряды были перехвачены в районах населенных пунктов Каменка и Букино, отметили в Минобороны РФ.
  • Украинские националисты обстреляли из артиллерии жилые дома в Николаевке (Луганская народная республика). В результате провокации есть погибшие и раненные. По данным Минобороны, таким образом боевики пытались дискредитировать Вооруженные силы РФ. Инсценировку поддержали репортеры американской газеты The New York Times и украинские журналисты, отметили в военном ведомстве.
  • Бойцы чеченских спецподразделений после освобождения Мариуполя начали наступление в ЛНР. Военные приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населенного пункта Камышеваха. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
  • Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил данные об иностранцах, скрывавшихся на территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Однако точная информация будет объявлена публично после работы специалистов, отметил он.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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На территорию Украины прибыло два батальона польской пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов. Вооруженные силы РФ перехватили украинские реактивные снаряды «Смерч» в районе Харьковской области. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 мая. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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