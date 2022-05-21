В Екатеринбурге голый мужчина домогался женщин в лифте. Видео

22 мая 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

На Рощинской, 28 мужчина домогался матери своего знакомого Фото: Анна Майорова © URA.RU В доме №28 по улице Рощинской в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину, который, по словам очевидцев, пытался изнасиловать женщину в лифте. О происшествии сообщает группа «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте. «Очевидец произошедшего рассказал нам, что мужчина выпивал дома у знакомого, пришла его мать и стала выгонять мужчину, он не придумал ничего лучше, чем начать ее домогаться (это происходило уже в лифте). К счастью, неравнодушные жители пришли на крики и залили мужчину из баллончика, после чего вызвали на место сотрудников полиции», — говорится в сообщении. Как видно из видео, которое прикреплено к посту, обнаженного мужчину заперли в подъезде и не выпускали до приезда полиции. Вместе с полицейскими на место прибыли и сотрудники скорой помощи. Мужчина за это время успел покричать и полежать на полу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

В доме №28 по улице Рощинской в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину, который, по словам очевидцев, пытался изнасиловать женщину в лифте. О происшествии сообщает группа «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте. «Очевидец произошедшего рассказал нам, что мужчина выпивал дома у знакомого, пришла его мать и стала выгонять мужчину, он не придумал ничего лучше, чем начать ее домогаться (это происходило уже в лифте). К счастью, неравнодушные жители пришли на крики и залили мужчину из баллончика, после чего вызвали на место сотрудников полиции», — говорится в сообщении. Как видно из видео, которое прикреплено к посту, обнаженного мужчину заперли в подъезде и не выпускали до приезда полиции. Вместе с полицейскими на место прибыли и сотрудники скорой помощи. Мужчина за это время успел покричать и полежать на полу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.