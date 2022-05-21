21 мая 2022
20 мая 2022

В Екатеринбурге голый мужчина домогался женщин в лифте. Видео

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
На Рощинской, 28 мужчина домогался матери своего знакомого Фото:

В доме №28 по улице Рощинской в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину, который, по словам очевидцев, пытался изнасиловать женщину в лифте. О происшествии сообщает группа «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте.

«Очевидец произошедшего рассказал нам, что мужчина выпивал дома у знакомого, пришла его мать и стала выгонять мужчину, он не придумал ничего лучше, чем начать ее домогаться (это происходило уже в лифте). К счастью, неравнодушные жители пришли на крики и залили мужчину из баллончика, после чего вызвали на место сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Как видно из видео, которое прикреплено к посту, обнаженного мужчину заперли в подъезде и не выпускали до приезда полиции. Вместе с полицейскими на место прибыли и сотрудники скорой помощи. Мужчина за это время успел покричать и полежать на полу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

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В доме №28 по улице Рощинской в Екатеринбурге соседи обезвредили пьяного голого мужчину, который, по словам очевидцев, пытался изнасиловать женщину в лифте. О происшествии сообщает группа «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте. «Очевидец произошедшего рассказал нам, что мужчина выпивал дома у знакомого, пришла его мать и стала выгонять мужчину, он не придумал ничего лучше, чем начать ее домогаться (это происходило уже в лифте). К счастью, неравнодушные жители пришли на крики и залили мужчину из баллончика, после чего вызвали на место сотрудников полиции», — говорится в сообщении. Как видно из видео, которое прикреплено к посту, обнаженного мужчину заперли в подъезде и не выпускали до приезда полиции. Вместе с полицейскими на место прибыли и сотрудники скорой помощи. Мужчина за это время успел покричать и полежать на полу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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