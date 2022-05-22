Пермяков ждет холодная и дождливая неделя

Осадков выпадет в два раза больше нормы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На этой неделе в Пермском крае синоптики прогнозируют дождливую погоду. Потепление будет, но очень медленное, а средняя температура ожидается ниже нормы на три градуса.

«Средняя температура недели ожидается ниже нормы на 3°C. Кроме того, ближайшие дни будут дождливыми, поэтому сумма осадков по данным модели CFS достигнет как минимум 150-200% нормы», — сообщает портал «Метеоролог и Я». Реальное количество осадков может оказаться еще больше.

В понедельник температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, во вторник — до +13. В среду и четверг погодные условия ухудшатся. В регионе, прежде всего в восточных и южных районах, можно ожидать сильные дожди.