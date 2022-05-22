22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Пермяков ждет холодная и дождливая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливая погода. Тюмень, непогода, прохожие, пешеходы, люди с зонтами, дождливая погода, пасмурная погода, дождь, человек с зонтом, прохожие весной
Осадков выпадет в два раза больше нормы Фото:

На этой неделе в Пермском крае синоптики прогнозируют дождливую погоду. Потепление будет, но очень медленное, а средняя температура ожидается ниже нормы на три градуса.

«Средняя температура недели ожидается ниже нормы на 3°C. Кроме того, ближайшие дни будут дождливыми, поэтому сумма осадков по данным модели CFS достигнет как минимум 150-200% нормы», — сообщает портал «Метеоролог и Я». Реальное количество осадков может оказаться еще больше.

В понедельник температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, во вторник — до +13. В среду и четверг погодные условия ухудшатся. В регионе, прежде всего в восточных и южных районах, можно ожидать сильные дожди.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
На этой неделе в Пермском крае синоптики прогнозируют дождливую погоду. Потепление будет, но очень медленное, а средняя температура ожидается ниже нормы на три градуса. «Средняя температура недели ожидается ниже нормы на 3°C. Кроме того, ближайшие дни будут дождливыми, поэтому сумма осадков по данным модели CFS достигнет как минимум 150-200% нормы», — сообщает портал «Метеоролог и Я». Реальное количество осадков может оказаться еще больше. В понедельник температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, во вторник — до +13. В среду и четверг погодные условия ухудшатся. В регионе, прежде всего в восточных и южных районах, можно ожидать сильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...