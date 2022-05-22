Житель Нового Уренгоя торговал паленым алкоголем в подвале дома

Контрафактным алкоголем торговали в подвале жилого дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприниматель из Нового Уренгоя торговал в подвале жилого дома контрафактным алкоголем. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Выявлен факт незаконного хранения алкогольной продукции индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность в подвальном помещении одного из жилых домов города Новый Уренгой. У предпринимателя изъято 906 бутылок спиртосодержащей жидкости, из них 746 бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На бутылках отсутствовали акцизные марки. Кроме того, бизнесмен незаконно использовал товарные знаки предприятий, производящих алкоголь. Прокуратура возбудила два уголовных дела по этим фактам.

Ранее силовики изъяли более двух тысяч контрафактного алкоголя в Салехарде. О происшествии стало известно в апреле 2022 года.