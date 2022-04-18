Силовики изъяли в ЯНАО тысячи бутылок опасного алкоголя. Видео

19 апреля 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Употребление контрафактного алкоголя приводит к тяжким последствиям для здоровья. Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде сотрудниками спецназа при участии представителей УМВД по ЯНАО и УФСБ России по Тюменской области было изъято более двух тысяч бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции. Двоим задержанным предъявлено обвинение в хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщают представители ямальского регионального СКР на сайте ведомства. «Следствием установлено, что обвиняемые, в указанный период, не имея соответствующей лицензии, реализовали алкогольную продукцию на сумму более 100 тысяч рублей. Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей, поскольку употребление жидкости, содержащейся в указанных изъятых бутылках водки может привести к выраженным вредным последствиям для здоровья потребителей», — сообщается на сайте. В отношении одного из обвиняемых мерой пресечения избрано заключение под стражу, следствием устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Ранее URA.RU сообщало о задержании пенсионера по статье за незаконное хранение наркотических веществ. По заявлению обвиняемого, килограмм растительного вещества он намеревался использовать для личного потребления. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Салехарде сотрудниками спецназа при участии представителей УМВД по ЯНАО и УФСБ России по Тюменской области было изъято более двух тысяч бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции. Двоим задержанным предъявлено обвинение в хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщают представители ямальского регионального СКР на сайте ведомства. «Следствием установлено, что обвиняемые, в указанный период, не имея соответствующей лицензии, реализовали алкогольную продукцию на сумму более 100 тысяч рублей. Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей, поскольку употребление жидкости, содержащейся в указанных изъятых бутылках водки может привести к выраженным вредным последствиям для здоровья потребителей», — сообщается на сайте. В отношении одного из обвиняемых мерой пресечения избрано заключение под стражу, следствием устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Ранее URA.RU сообщало о задержании пенсионера по статье за незаконное хранение наркотических веществ. По заявлению обвиняемого, килограмм растительного вещества он намеревался использовать для личного потребления.