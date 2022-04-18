18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

Силовики изъяли в ЯНАО тысячи бутылок опасного алкоголя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, мусор, стекло, алкоголь, разбитые бутылки
Употребление контрафактного алкоголя приводит к тяжким последствиям для здоровья. Фото:

В Салехарде сотрудниками спецназа при участии представителей УМВД по ЯНАО и УФСБ России по Тюменской области было изъято более двух тысяч бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции. Двоим задержанным предъявлено обвинение в хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщают представители ямальского регионального СКР на сайте ведомства.

«Следствием установлено, что обвиняемые, в указанный период, не имея соответствующей лицензии, реализовали алкогольную продукцию на сумму более 100 тысяч рублей. Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей, поскольку употребление жидкости, содержащейся в указанных изъятых бутылках водки может привести к выраженным вредным последствиям для здоровья потребителей», — сообщается на сайте. В отношении одного из обвиняемых мерой пресечения избрано заключение под стражу, следствием устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Ранее URA.RU сообщало о задержании пенсионера по статье за незаконное хранение наркотических веществ. По заявлению обвиняемого, килограмм растительного вещества он намеревался использовать для личного потребления.

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В Салехарде сотрудниками спецназа при участии представителей УМВД по ЯНАО и УФСБ России по Тюменской области было изъято более двух тысяч бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции. Двоим задержанным предъявлено обвинение в хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщают представители ямальского регионального СКР на сайте ведомства. «Следствием установлено, что обвиняемые, в указанный период, не имея соответствующей лицензии, реализовали алкогольную продукцию на сумму более 100 тысяч рублей. Своими действиями мужчины поставили под угрозу здоровье потребителей, поскольку употребление жидкости, содержащейся в указанных изъятых бутылках водки может привести к выраженным вредным последствиям для здоровья потребителей», — сообщается на сайте. В отношении одного из обвиняемых мерой пресечения избрано заключение под стражу, следствием устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению. Ранее URA.RU сообщало о задержании пенсионера по статье за незаконное хранение наркотических веществ. По заявлению обвиняемого, килограмм растительного вещества он намеревался использовать для личного потребления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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