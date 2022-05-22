В Пермском крае перестали подделывать доллары

В Прикамье не найдено фальшивых долларов
Количество поддельных банкнот на территории Пермского края значительно снизилось, сообщили в региональном отделении Банка России. Фальшивые доллары США и вовсе в этом году не были обнаружены.
«Год назад в первом квартале специалисты банковской сферы обнаружили три фальшивых банкноты долларов США. На этот раз подделок денежных знаков иностранных государств выявлено не было», — рассказали в Центробанке.
Всего за первый квартал было изъято из обращения 28 поддельных купюр общей стоимостью 117 тысяч рублей, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю среди фальшивок по-прежнему занимают купюры номиналом 5000 рублей.
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