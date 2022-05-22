В ХМАО неизвестные сообщили о готовящихся терактах в школах

Неизвестные разослали на электронную почту образовательных и медицинских учреждений Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Сургута сообщения с угрозами о расстреле посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«На электронные почты пяти садов и двух школ в Ханты-Мансийске, школы в Нефтеюганском районе, больницы в Сургуте пришли письма, в которых содержались угрозы о том, что туда якобы кто-то ворвется и будет расстреливать посетителей этих учреждений. Предполагается, что авторы этих писем находятся на Украине, а делается это для дестабилизации обстановки. Сотрудники правоохранительных органов сейчас пытаются установить причастных к этому лиц. Эвакуацию учреждений решено было не проводить», — сообщил инсайдер.
Дозвониться в пресс-службу УФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. Там никто не ответил на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что в мае Нефтеюганске лжетеррорист сообщил о минировании мэрии и нескольких школ. А до этого волна сообщений о терактах прокатилась по Югре в январе.
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Неизвестные разослали на электронную почту образовательных и медицинских учреждений Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Сургута сообщения с угрозами о расстреле посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На электронные почты пяти садов и двух школ в Ханты-Мансийске, школы в Нефтеюганском районе, больницы в Сургуте пришли письма, в которых содержались угрозы о том, что туда якобы кто-то ворвется и будет расстреливать посетителей этих учреждений. Предполагается, что авторы этих писем находятся на Украине, а делается это для дестабилизации обстановки. Сотрудники правоохранительных органов сейчас пытаются установить причастных к этому лиц. Эвакуацию учреждений решено было не проводить», — сообщил инсайдер. Дозвониться в пресс-службу УФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. Там никто не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в мае Нефтеюганске лжетеррорист сообщил о минировании мэрии и нескольких школ. А до этого волна сообщений о терактах прокатилась по Югре в январе.