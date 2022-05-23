Всех пленных с «Азовстали» будет судить трибунал ДНР

23 мая 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Военные РФ и Донбасса освободили «Азовсталь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдавшихся пленных националистов, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе будет судить международный трибунал Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Пленные из „Азовстали“ содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — цитирует Пушилина «Интерфакс». По его словам, пока прорабатывают устав трибунала. В ДНР нет моратория на смертную казнь. На прошлой неделе с «Азовстали» вышли все националисты, которые забаррикадировались на его территории. Комбинат был блокирован российскими военными в ходе спецоперации на Украине, которая проводится с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.

Сдавшихся пленных националистов, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе будет судить международный трибунал Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «Пленные из „Азовстали“ содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — цитирует Пушилина «Интерфакс». По его словам, пока прорабатывают устав трибунала. В ДНР нет моратория на смертную казнь. На прошлой неделе с «Азовстали» вышли все националисты, которые забаррикадировались на его территории. Комбинат был блокирован российскими военными в ходе спецоперации на Украине, которая проводится с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.