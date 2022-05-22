Дольше всех в Челябинске ищут работу топ-менеджеры

Низкая мобильность работников заставляет компании поднимать зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Желающим работать топ-менеджерами приходится искать работу в четыре раза дольше, чем претендентам на рабочие специальности. Об этом URA.RU рассказали в рекрутинговом агентстве «Тирс».

«Всегда непросто найти себе компанию, соответствующую уровню и опыту управленца. Кроме того, в Челябинской области принято брать высших менеджеров по рекомендациям, а не с открытого рынка», — сообщила директор «Тирса» Екатерина Карпенко.

За один-два месяца находят работу менеджеры по продажам, квалифицированные рабочие, айтишники и работники медицинских специальностей. Увеличилась стоимость жизни и снизилась мобильность претендентов. Люди не хотят увольняться, а, значит, на рынке труда меньше соискателей. Это вынуждает работодателей завлекать более высокой зарплатой, отметила собеседница URA.RU.

Квалифицированные рабочие — в числе самых высокооплачиваемых. По словам Карпенко, сварщик с аттестатом Национального агентства контроля сварки может рассчитывать на 120-130 тысяч рублей в месяц. Высокие запросы у сотрудников IT-сферы, столкнувшейся с потребностью в импортозамещении. В то же время, молодым специалистам в Челябинской области предлагают не более 25 тысяч.

«Стараемся, чтобы выпускник получил несколько специальностей в учебном заведении. Он будет более универсальным. Если говорить о тенденциях, то второй год мы обучаем по направлению металлургия. Есть договор со златоустовским метзаводом о прохождении практики студентов», — сообщила директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Пономарева.

По данным Главного управления по труду и занятости, по состоянию на 1 мая среди рабочих больше остальных требовались сварщики, овощеводы и арматурщики. Среди служащих — фельдшеры, полицейские, терапевты и инженеры-технологи.