В Свердловской области из-за санкций выросла инфляция и цены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, покупатель, продукты, продуктовый, ассортимент, магазин, тележка с продуктами, выбор продуктов, тележка для продуктов
В апреле 2022 года инфляция в Свердловской области составила 17,66%, сообщили в Центробанке РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В апреле 2022 года инфляция в Свердловской области выросла на 1,61% до 17,66. Это самый высокий показатель по всему Уральскому федеральному округу. Как сообщает Центробанк РФ, темпы роста цен на продукты и услуги также продолжают увеличиваться на фоне антироссийских санкций.

«В апреле 2022 года инфляция в Свердловской области составила 17,66% после 16,05% в марте. При этом она осталась ниже средней по России (17,83%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (15,21%). В годовом выражении темпы прироста цен на продукты и услуги продолжили увеличиваться», — сообщается на сайте Банка России.

Такое увеличение инфляции в Центробанке связывают с удорожанием зарубежных туров из региона. «Аэропорт „Кольцово“ является крупнейшим международным аэропортом Урала, что поддерживает высокий спрос на туры при резко сократившемся количестве рейсов за границу», — подытожили в ведомстве.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В апреле 2022 года инфляция в Свердловской области выросла на 1,61% до 17,66. Это самый высокий показатель по всему Уральскому федеральному округу. Как сообщает Центробанк РФ, темпы роста цен на продукты и услуги также продолжают увеличиваться на фоне антироссийских санкций. «В апреле 2022 года инфляция в Свердловской области составила 17,66% после 16,05% в марте. При этом она осталась ниже средней по России (17,83%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (15,21%). В годовом выражении темпы прироста цен на продукты и услуги продолжили увеличиваться», — сообщается на сайте Банка России. Такое увеличение инфляции в Центробанке связывают с удорожанием зарубежных туров из региона. «Аэропорт „Кольцово“ является крупнейшим международным аэропортом Урала, что поддерживает высокий спрос на туры при резко сократившемся количестве рейсов за границу», — подытожили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...