МИД РФ получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

23 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Россия рассматривает план Италии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле рассматривают предложенный Италией план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы его недавно получили, рассматриваем», — приводит слова Руденко «Интерфакс». Он также отметил, что оценка инициативы будет озвучена после изучения предложений. Ранее, 20 мая, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине. На ее территории с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. С начала спецоперации обе стороны провели ряд переговоров, однако, все они оказались безуспешны.

В Кремле рассматривают предложенный Италией план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы его недавно получили, рассматриваем», — приводит слова Руденко «Интерфакс». Он также отметил, что оценка инициативы будет озвучена после изучения предложений. Ранее, 20 мая, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине. На ее территории с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. С начала спецоперации обе стороны провели ряд переговоров, однако, все они оказались безуспешны.