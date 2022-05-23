МИД РФ получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, триколор, флаг россии, российские флаги
Россия рассматривает план Италии Фото:

В Кремле рассматривают предложенный Италией план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы его недавно получили, рассматриваем», — приводит слова Руденко «Интерфакс». Он также отметил, что оценка инициативы будет озвучена после изучения предложений.

Ранее, 20 мая, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине. На ее территории с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. С начала спецоперации обе стороны провели ряд переговоров, однако, все они оказались безуспешны.

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В Кремле рассматривают предложенный Италией план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Мы его недавно получили, рассматриваем», — приводит слова Руденко «Интерфакс». Он также отметил, что оценка инициативы будет озвучена после изучения предложений. Ранее, 20 мая, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине. На ее территории с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. С начала спецоперации обе стороны провели ряд переговоров, однако, все они оказались безуспешны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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