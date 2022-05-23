МИД РФ получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине

Россия рассматривает план Италии
В Кремле рассматривают предложенный Италией план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Мы его недавно получили, рассматриваем», — приводит слова Руденко «Интерфакс». Он также отметил, что оценка инициативы будет озвучена после изучения предложений.
Ранее, 20 мая, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине. На ее территории с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. С начала спецоперации обе стороны провели ряд переговоров, однако, все они оказались безуспешны.
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