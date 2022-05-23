Предприниматель в ЯНАО пожаловался на незаконные действия мэрии

Власти поселка Уренгой пытаются разорвать договор с ООО «Пургазсервис» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация поселка Уренгой (ЯНАО) пытается досрочно расторгнуть договоры с газораспределительной организацией «Пургазсервис» и выселить ее из арендуемого здания якобы для того, чтобы начать сотрудничество с «дружественной» компанией. Об этом URA.RU сообщил источник в бизнес-тусовке, предоставив соответствующие документы.

«В 2013 году между администрацией поселка Уренгой и ООО „Пургазсервис“ был заключен договор аренды нежилого помещения сроком на 10 лет. Поскольку ООО „Пургазсервис“ оказывает услуги по поставке газа населению и эксплуатации газораспределительных сетей, в арендованном помещении располагаются соответствующие службы Общества. По договору аренды стороны не имели друг к другу никаких претензий, однако с марта 2022 году между сторонами возник спор относительно действия этого договора», — говорится в документах, предоставленных агентству.

Как сообщается в документах, мэрия поселка 18 марта направила «Пургазсервис» уведомление о том, что они в одностороннем порядке расторгают договор и компания должна 30 апреля освободить здание. При этом основания для разрыва договора администрация не указала. В ООО «Пургазсервис» считают, что власти желают расторгнуть все договоры, на основании которых компания арендует у мэрии объекты системы газоснабжения.

«Чем же фактически обусловлено намерение администрации сменить хорошо зарекомендовавшую себя на протяжении многих лет одну газораспределительную организацию на иную? Предполагаем, что единственное объяснение такому поведению заключается в намерении должностных лиц администрации пгт Уренгой „обеспечить работой“ аффилированную или „дружественную“ организацию», — сообщается в документе. В компании также считают, что данные действия должностных лиц имеют коррупционную составляющую.

В администрацию Уренгоя и «Пургазсервис» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.