Клинцевич назвал наказание для боевиков «Азова»*

23 мая 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

В Киеве осудили российского военнослужащего на пожизненный срок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевиков нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) ждет пожизненное заключение, что будет симметричным ответом на пожизненный срок российского сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Ранее Соломенский райсуд Киева признал Шишимарина виновным в умышленном убийстве жителя Александра Шелипова. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения. Сам Шишимарин частично признал свою вину. Это было первым случаем суда над российским солдатом на Украине. «Мы не можем прекращать мораторий на смертную казнь по нашему действующему законодательству. А в ДНР, ЛНР есть смертная казнь и международный суд в состоянии по наиболее явным и стопроцентно доказанным вещам назначать ее. Хотя и пожизненный срок — это серьезное дело. Парня то мы достанем в ближайшее время, если его не убьют. А вот „азовцы“ отсидят пожизненно», — сказал Франц Клинцевич. Собеседник агентства подчеркнул, что Киев создал прецедент, пожизненно осудив российского солдата. «Думаю, они этого мальчишку очень сильно развели. В конечном итоге его официально осудили пожизненно. Создан прецедент. И молодой человек, не имея ни адвокатов, ни большого жизненного опыта, даже не сумел разгадать этот гнусный и коварный план. Ну как можно доказать, что он застрелил именного этого человека, при каких обстоятельствах это было? У меня это все вызывает серьезное сомнение», — отметил он. Клинцевич уточнил, что остановить подобные прецеденты можно только полной демилитаризацией Украины. «Это безумие может остановиться только одним способом — полной демилитаризацией Украины и судом над [президентом Украины] Владимиром Зеленским и его приспешниками», — уточнил глава ветеранской организации. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Стало известно, что в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены доказательства, которые свидетельствуют, что боевики «Азова» уничтожали данные, подтверждающие их причастность к преступлениям против мирных жителей Донбасса. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевиков нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) ждет пожизненное заключение, что будет симметричным ответом на пожизненный срок российского сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Ранее Соломенский райсуд Киева признал Шишимарина виновным в умышленном убийстве жителя Александра Шелипова. Ему назначено наказание в виде пожизненного заключения. Сам Шишимарин частично признал свою вину. Это было первым случаем суда над российским солдатом на Украине. «Мы не можем прекращать мораторий на смертную казнь по нашему действующему законодательству. А в ДНР, ЛНР есть смертная казнь и международный суд в состоянии по наиболее явным и стопроцентно доказанным вещам назначать ее. Хотя и пожизненный срок — это серьезное дело. Парня то мы достанем в ближайшее время, если его не убьют. А вот „азовцы“ отсидят пожизненно», — сказал Франц Клинцевич. Собеседник агентства подчеркнул, что Киев создал прецедент, пожизненно осудив российского солдата. «Думаю, они этого мальчишку очень сильно развели. В конечном итоге его официально осудили пожизненно. Создан прецедент. И молодой человек, не имея ни адвокатов, ни большого жизненного опыта, даже не сумел разгадать этот гнусный и коварный план. Ну как можно доказать, что он застрелил именного этого человека, при каких обстоятельствах это было? У меня это все вызывает серьезное сомнение», — отметил он. Клинцевич уточнил, что остановить подобные прецеденты можно только полной демилитаризацией Украины. «Это безумие может остановиться только одним способом — полной демилитаризацией Украины и судом над [президентом Украины] Владимиром Зеленским и его приспешниками», — уточнил глава ветеранской организации. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. Стало известно, что в подземельях завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены доказательства, которые свидетельствуют, что боевики «Азова» уничтожали данные, подтверждающие их причастность к преступлениям против мирных жителей Донбасса. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.