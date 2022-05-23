Российского военного на Украине осудили на пожизненное

23 мая 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Вадим Шишимарин получил пожизненный срок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает издание судебной журналистики Грати. «Соломенский райсуд Киева признал сержанта Вадима Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством жителя Александра Шелипова. Суд приговорил его к пожизненному сроку заключения», — говорится в заключении суда. Отмечается, что 21-летний Шишимарин частично признал свою вину. Сержанта обвиняют в убийстве мирного жителя. Это первый случай суда над российским военным на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что жители Донбасса неоднократно подвергались карательным операция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремиться не допустить жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Сержанта Вадима Шишимарина, участвовавшего в специальной операции на Украине, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает издание судебной журналистики Грати. «Соломенский райсуд Киева признал сержанта Вадима Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством жителя Александра Шелипова. Суд приговорил его к пожизненному сроку заключения», — говорится в заключении суда. Отмечается, что 21-летний Шишимарин частично признал свою вину. Сержанта обвиняют в убийстве мирного жителя. Это первый случай суда над российским военным на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что жители Донбасса неоднократно подвергались карательным операция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремиться не допустить жертв среди мирного населения.