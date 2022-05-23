«Дочка» «Газпрома» судится с предприятием мэрии в Пермском крае

Дело будет рассмотрено в арбитражном суде Пермского края 27 июня Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» взыскивает в суде с муниципального унитарного предприятия (МУП) «Теплоэнергетика» свыше 17 млн рублей. Учредителем МУП является администрация Александровского городского округа (Пермский край). Заявление компании подано в арбитражный суд края и будет рассмотрено 27 июня. Информация отражена в картотеке суда.

«Арбитражный суд Пермского края определил: исковое заявление общества с ограниченной ответственностью „Газпром межрегионгаз Пермь“ принять, возбудить производство по делу», — указано в определении. «Газпром межрегионгаз Пермь» является поставщиком природного газа для всех категорий потребителей в Прикамье. Компания входит в группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Основным видом деятельности МУП «Телоэнергетика» является производство тепловой энергии котельными. Его возглавляет экс-глава Александровска Владимир Хомяков. По данным СБИС, муниципальное предприятие ухудшило финансовые показатели, увеличив убыток с 5,8 млн рублей в 2020 году до 18,8 млн рублей в 2021 году.