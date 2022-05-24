У экс-президента Молдавии Додона проводят обыски

Обыски проходят по подозрению в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщила представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и СБ Молдавии проводят обыски у Игоря Додона. Подробности предоставим позже», — рассказала Керпек РИА «Новости».

Его подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, уточняет Керпек. Его также подозревают в предательстве родины, уточняет издание.

Ранее экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает президенту пакет, где, по словам депутата, были деньги. Против Додона заведено уголовное дело.