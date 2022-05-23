Тюменский хоккеист стал первой звездой матча Кубка Стэнли. Он отразил 49 шайб

24 мая 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Андрей Василевский не пропустил в ворота 49 шайб (архив) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Уроженец Тюмени Андрей Василевский, выступающий за американский клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил статус первой звезды в матче Кубка Стэнли. Тюменец не пропустил в свои ворота ни одной шайбы, блокировав 49 передач соперников. «Андрей Василевский, тюменский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги „Тампа-Бэй Лайтнинг“, совершил 49 сейвов (отражение броска или ловля шайбы — прим. URA.RU) в поединке второго раунда Кубка Стэнли против „Флориды“. Василевский был признан первой звездой встречи», — сообщает издание «Тюменская арена». В нынешнем плей-офф эта игра принесла россиянину первый «сухарь». Так в хоккее называют матч, в котором вратарь успешно отразил все атаки соперника и не пропустил в ворота ни одной шайбы. В целом же на счету тюменца уже восемь побед, а его команда выиграла серию игр и вышла в полуфинал Восточной конференции Кубка Стэнли. Ранее URA.RU писало, что в составе своей команды Андрей Василевский встретился с президентом США Джо Байденом. Поводом стала победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли в 2021 году.

Уроженец Тюмени Андрей Василевский, выступающий за американский клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», получил статус первой звезды в матче Кубка Стэнли. Тюменец не пропустил в свои ворота ни одной шайбы, блокировав 49 передач соперников. «Андрей Василевский, тюменский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги „Тампа-Бэй Лайтнинг“, совершил 49 сейвов (отражение броска или ловля шайбы — прим. URA.RU) в поединке второго раунда Кубка Стэнли против „Флориды“. Василевский был признан первой звездой встречи», — сообщает издание «Тюменская арена». В нынешнем плей-офф эта игра принесла россиянину первый «сухарь». Так в хоккее называют матч, в котором вратарь успешно отразил все атаки соперника и не пропустил в ворота ни одной шайбы. В целом же на счету тюменца уже восемь побед, а его команда выиграла серию игр и вышла в полуфинал Восточной конференции Кубка Стэнли. Ранее URA.RU писало, что в составе своей команды Андрей Василевский встретился с президентом США Джо Байденом. Поводом стала победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли в 2021 году.